M.U dự chi 400 triệu cho 7 ngôi sao

Nhà báo Tây Ban Nha, Guillem Balague cho biết Manchester United sẵn sàng chi 400 triệu bảng để mua sắm vào mùa hè này. Quỷ đỏ đang có một danh sách dài những mục tiêu chuyển nhượng và đó đều là những cái tên chất lượng như tiền đạo Atletico Madrid Antoine Griezmann, thủ môn của Atletico Jan Oblak, tiền vệ Chelsea Willian, hậu vệ của Monaco Benjamin Mendy, tiền vệ Tiemoue Bakayoko, tiền đạo Torino Andrea Belotti, hậu vệ Raphael Varane của Real Madrid.

Benjamin Mendy được M.U săn đón.

Liverpool muốn có Isco

Theo Don Balon, Jurgen Klopp đang xem Isco như mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Liverpool trong mùa Hè tới. Isco hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cho bản thân một chỗ đứng tại Real. Trong mùa giải năm nay, tiền vệ 25 tuổi người Tây Ban Nha này cũng mới chỉ có được 16 lần đá chính, và bên cạnh đó là 11 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

Conte không giữ chân được Hazard

Trong buổi họp báo mới đây, Antonio Conte cho biết rằng việc có thể đảm bảo Eden Hazard sẽ tiếp tục ở lại Chelsea vào lúc này là điều không thể: "Thật là một điều không thể để tôi có thể nhận tránh nhiệm này (đảm bảo tương lai của Hazard). Trong tình hình này, chỉ đội bóng mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trong bóng đá đôi khi mọi chuyện cũng phụ thuộc rất nhiều vào nguyện vọng của cầu thủ."

Chelsea chiêu mộ 'người cũ'

Tờ Daily Mail tiết lộ, BLĐ Chelsea đang tính đến phương án chiêu mộ lại hậu vệ người Anh, Ryan Bertrand để gia cố hành lang cánh trái trong mùa giải mới. Chelsea sẽ phải bỏ ra gấp đôi số tiền đã thu được khi bán Bertrand trong quá khứ (vào khoảng 20 triệu bảng).

Lộ bằng chứng Costa đến Trung Quốc

Costa sắp đến TQ.

Diego Costa và người đại diện Jorge Mendes bị bắt gặp dùng bữa cùng một nhóm doanh nhân tại nhà hàng Knightsbridge, dấy lên những hồ nghi về việc anh có thể rời Chelsea. Các nguồn tin độc quyền của tờ The Sun cho hay, trong bữa ăn diễn ra tại nhà hàng Knightsbridge nói trên, ngoài Mendes và Costa, còn có "4 người đàn ông châu Á khác". Họ ngồi cùng bàn, phía đối diện với Costa, Mendes và đoàn tùy tùng.

Bayern chính thức giữ chân Alcantara

Cơ hội để Barcelona có thể giành lại Thiago Alcantara – một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này từ tay Bayern Munich đã hoàn toàn bị dập tắt sau khi Hùm xám thành công trong việc giữ chân ngôi sao người Tây Ban Nha ít nhất đến năm 2021.

Morata chắc chắn rời Real

Tờ AS (có trụ sở tại Madrid) khẳng định: Álvaro Morata sẽ rời sân Santiago Bernabeu ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Phóng viên Javier Sillés của AS dẫn lời các nguồn tin thân cận với cầu thủ cho hay: Morata đã nhận được 8 lời đề nghị, trong đó có 3 ông lớn Ngoại hạng Anh là Chelsea, Man United, Man City. Các nguồn tin từ AS cũng tiết lộ thêm: Chelsea với HLV Antonio Conte đang là điểm đến khả dĩ nhất.

Joe Hart có thể đến Old Trafford

Theo Independent, thủ thành Joe Hart sẽ ưu tiên đàm phán về tương lai của mình với đại diện của Manchester United trong thời gian tới. Joe Hart hiện đang thi đấu trong màu áo Torino dưới dạng hợp đồng cho mượn. Mặc dù vẫn đang nằm trong biên chế đội bóng nhà giàu nước Anh Manchester City, nhưng khả năng cao Hart trở lại sân Etihad thi đấu trong tương lai là rất thấp do những mâu thuẫn cá nhân với HLV Pep Guardiola.

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 16:23 29/04/2017