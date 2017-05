M.U chi 20 triệu bảng vì Dembele

Tờ The Sun mới đây cho hay MU cùng với Chelsea là hai đội bóng đang có sự quan tâm lớn tới tương lai của chân sút Moussa Dembele, người đang khoác áo Celtic ở Scotland. Tiền đạo trẻ 20 tuổi này đã ghi 32 bàn cho Celtic mùa vừa qua và được xem là một trong những tiền đạo trẻ sáng giá nhất châu Âu. Được biết, Celtic sẽ chỉ bán Dembele nếu có đội bóng nào chịu nhả trên 20 triệu bảng.

Arsenal đón tân binh

Raphael Wiesweg, nhà báo uy tín chuyên đưa tin về Schalke 04 tại Đức, hậu vệ trái Sead Kolasinac đã ký hợp đồng với Arsenal và sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Thông tin Raphael Wiesweg đưa ra chậm hơn các nguồn tin từ Anh và Đức đúng 1 tháng, tuy nhiên lại có độ uy tín rất cao.

Donnarumma chỉ có giá 20 triệu bảng

The Sun đã công bố một thông tin giật gân trên trang Twitter của mình. Theo đó, tờ báo này khẳng định Donnarumma sắp chuyển đến thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Hai đội bóng đang có lợi thế lớn nhất lúc này chính là M.U và Manchester City. The Sun cũng tiết lộ một thông tin gây sốc kèm theo, đó là giá trị chuyển nhượng của Donnarumma chỉ ở mức 20 triệu bảng, rất nhỏ so với những gì truyền thông hai nước thổi phồng trước đó.

Xong tương lai Pepe

Các nguồn tin mới nhất mà Marco có được (14/05) cho hay: Pepe sẽ đến San Siro, chơi bóng cho Inter Milan kể từ mùa tới. Hợp đồng của Pepe và Real sẽ hết hiệu lực vào cuối mùa giải năm nay, và hai bên không thể thống nhất thỏa thuận. Ban lãnh đạo đội chủ sân Bernabeu không chấp nhận lời đề nghị gia hạn hợp đồng 2 năm của trung vệ 34 tuổi. Họ chỉ đồng ý bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm.

Aguero sẽ ở lại Man City

Đại diện của Sergio Aguero, Hernan Reguera đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn về việc tiền đạo này muốn rời bỏ Manchester City.

Gareth Bale có giá 120 triệu euro

Chủ tịch Florentino Perez miễn cưỡng để Gareth Bale ra đi, trừ khi nhận được mức phí chuyển nhượng từ 120 triệu euro trở lên. Thông tin này do đại diện của Bale tiết lộ. Trước đó, báo The Independent cho biết ngôi sao Xứ Wales đang tiến rất gần đến việc sang MU. Giữa hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ.

M.U muốn có Morata

Theo thông tin từ Manchester Evening News, Man United đã chuẩn bị mọi thứ để xúc tiến kế hoạch đưa Morata đến Old Trafford trong kế hoạch cải thiện hàng công của HLV Jose Mourinho. Theo thống kê, Morata chỉ có 15 lần được góp mặt trong đội hình xuất phát của Real ở La Liga. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã tỏ rõ sự không hài lòng. Từ Ngoại hạng Anh, những Chelsea, Arsenal và Man United đều ngỏ ý muốn có anh.

Lộ điểm đến của Sanchez

Báo chí Anh loan tin tiền đạo Alexis Sanchez nhiều khả năng sẽ rời Arsenal để chuyển sang khoác áo Atletico từ mùa 2017/18. Hiện tại, giữa ngôi sao người Chile và Pháo thủ vẫn đang gặp khúc mắc trong việc gia hạn hợp đồng.

Messi tiễn 5 ngôi sao rời Barca

Nhật báo Don Balon cho hay, siêu sao Barcelona, Lionel Messi đã yêu cầu BLĐ Barca tống tiễn Andre Gomes, Arda Turan, Jeremy Mathieu, Lucas Digne và Munir El Haddadi ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè để dọn đường đón thêm tân binh.

Sau trận Sevilla, Real Madrid chia tay 5 ngôi sao

Theo tin từ AS, trận đấu giữa Real Madrid với Sevilla đêm nay nhiều khả năng sẽ là trận đấu cuối cùng của 5 ngôi sao Fabio Coentrao, Alvaro Morata, James Rodriguez, Keylor Navas và Mariano ở sân Bernabeu.

Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Alvaro Morata:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 20:28 14/05/2017