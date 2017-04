Mourinho bán công thần, mua sao trẻ

Tin từ The Sun cho biết Man United sẵn sàng để Juan Mata ra đi, và chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva của AS Monaco. Lúc này, Besiktas đang quan tâm đến tiền vệ người Tây Ban Nha của Quỷ đỏ. Mata vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford tới năm 2018, nhưng không phải là sự lựa chọn ưa thích của HLV Jose Mourinho. Trong khi đó, Bernardo Silva là một trong những nhạc trưởng hàng đầu châu Âu, với kĩ thuật, tốc độ, khả năng qua người, kiến tạo đã được kiểm chứng, đặc biệt là 2 trận đấu với Man City tại Champions League.

M.U thay Mata bằng Silva.

Terry hé lộ điểm đến

Hôm qua, trung vệ John Terry tuyên bố sẽ rời Chelsea sau khi Ngoại hạng Anh mùa này khép lại. Và hôm nay, Terry cũng hé lộ điểm đến của anh là ở lại vùng Oxshott. Theo đó, những CLB có khả năng là điểm đến tiếp theo của Terry không chỉ có West Brom mà còn Bournemouth, Crystal Palace, Stoke City.

Arsenal mở đường cho Sanchez đến PSG

Theo truyền thông tại Anh, hiện đang có không ít đội bóng tại châu Âu, thậm chí là cả Trung Quốc, sẵn sàng bỏ ra một số tiền chuyển nhượng rất lớn để đổi lấy sự phục vụ của Alexis Sanchez. Tuy nhiên lãnh đạo của Arsenal hiện chỉ đang ưu tiên cho một đội bóng được tiếp xúc với Sanchez vào lúc này, đó là PSG.

Morata ở rất gần Chelsea

Nguồn tin gửi về từ Tây Ban Nha cho hay, Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alvaro Morata. Tiền đạo của Real Madrid được cho là sự thay thế hoàn hảo cho Diego Costa, người dự kiến có thể rời Chelsea trong mùa hè này.

Man City nhanh tay 'tóm' sao Bayern

Hết tháng này, Bayern Munich sẽ không thể kích hoạt điều khoản mua đứt Kingsley Coman từ Juventus nữa. Đó là lý do Manchester City của Pep Guardiola đã sẵn sàng chuẩn bị túi tiền lớn để mang cầu thủ người Pháp về Etihad.

Liverpool hét giá Sakho

Sakho không được lòng HLV Klopp.

Dù là người thừa, Mamadou Sakho vẫn rất khó rời Liverpool với mức giá trên trời mà đội bóng vùng Merseyside đưa ra. Liverpool muốn ít nhất 30 triệu bảng để thu hồi vốn khi mua Sakho trước đây. Lúc này, Sakho đang được Roma theo sát.

Real hét giá Varane

HLV Mourinho vẫn đang rất muốn tăng cường hàng thủ, vì thế trò cũ tại Real Madrid – Varane nằm trong tầm ngắm của chiến lược gia người Bồ Đào ở kế hoạch chuyển nhượng Hè 2017. Tuy nhiên, mức giá 50 triệu bảng của trung vệ người Pháp không hề rẻ chút nào.

Ospina sẽ rời Emirates

Thủ thành David Ospina muốn chia tay Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Hiện tại, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce dẫn đầu cuộc đua để sở hữu chữ ký của cầu thủ người Colombia. Trong khi đó, HLV Wenger cũng nhắm đến nhiều thủ thành chất lượng.

M.U gặp khó ở thương vụ Donnarumma

Trong nỗ lực tìm người thay thế De Gea phòng trường hợp thủ thành này gia nhập Real Madrid, HLV Mourinho đã đưa Gianluigi Donnarumma vào tầm ngắm. Tuy nhiên, AC Milan đang lên kế hoạch giữ chân trụ cột. Bản thân Donnarumma cũng chưa muốn ra nước ngoài thi đấu. Tờ Calciomercato tiết lộ, hai bên đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng thêm 4 mùa giải.

khả năng bắt bóng tuyệt vời của Gianluigi Donnarumma:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:20 19/04/2017