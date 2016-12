Ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Livepool nhiều khả năng sẽ tung ra một đội hình không mấy khác biệt so với các trận đấu trước. Nếu điều đó xảy ra, lối chơi của Liverpool không thể thay đổi nhiều. Nhất là khi nó đang mang lại thành công cho The Kop. Tuy nhiên, kịch bản đó không thể áp dụng với Manchester City, đội bóng đang có những xáo trộn nhất định trên hàng công khi Aguero trở lại, khiến trận đấu càng có nhiều thêm những điểm nóng.

Có 2 sự xáo trộn mà tiền đạo Sergio Aguero gây ra khi trở lại sau án phạt. Tuy chưa chắc sẽ được điền tên vào danh sách thi đấu, nhưng cái tên Aguero vẫn ảnh hưởng rất lớn đến các sắp xếp chiến thuật của HLV Pep Guardiola. Dù trên ghế băng hay xuất phát cùng các đồng đội, "Kun" vẫn là tiền đạo có chuyên môn tốt nhất mà Pep sở hữu lúc này.

Aguero trở lại sẽ khiến lối chơi của Man xanh trở nên khó lường, dù vào sân từ đầu hay không.

Sự xáo trộn thứ nhất là cặp cánh. Nếu để Aguero lấy lại vị trí trung phong, ông thầy người Tây Ban Nha phải lựa chọn trong số 5 cái tên sau cho cặp cánh của Manchester City: Navas, Silva, De Bruyne, Sane và Sterling. Công thức quen thuộc của Pep từ đầu mùa đến nay là sự song hành của bộ đôi Silva - De Bruyne. Nếu có thêm Aguero, hàng công của The Citizens sẽ rất chật chội khiến cựu HLV Barca khó xử. Vì cả 5 cái tên trên đều có những "chiêu thức" riêng và đang đạt điểm rơi phong độ.

Sự xuất hiện của "kẻ thứ 3" Aguero có thể khiến cặp đôi Silva - De Bruyne phải chia lìa.

Sự xáo trộn thứ hai là về cách tiếp cận trận đấu. Trước một Liverpool đang hừng hực khí thế sau trận đại thắng Stoke City, dù chọn cách tiếp cận tấn công phủ đầu hay nhập cuộc chậm rãi thì đều có những ưu khuyết điểm riêng. Nếu Pep quyết định tiếp tục tin tưởng bộ đôi Silva - De Bruyne, điều đó có nghĩa là ông sẽ lựa chọn giải pháp tấn công. Vì sự xuất hiện của bộ đôi này đồng nghĩa với sự hy sinh một vị trí tiền vệ trụ. Hiện nay, các hậu vệ cánh của Man xanh đã trở lại và Pep có thể tái sử dụng họ như hai tiền vệ phòng ngự khi tấn công.

Nếu Aguero được ra sân từ đầu, có lẽ một cái tên trong bộ đôi Silva - De Bruyne sẽ bị đẩy ra cánh hoặc tệ hơn, lên thẳng ghế băng để nhường vị trí cho một cầu thủ chạy cánh thực thụ hơn. Điểm yếu ở hàng thủ Liverpool đã được phơi bày trong bàn thắng đầu tiên của Stoke City ở trận đấu thuộc vòng 18. Milner chơi rất ổn ở vai trò mới nhưng đối tác của anh là Nathaniel Clyne lại ham tấn công. Đã vậy, chơi ở phía trên cầu thủ này là một Sadio Mane có kỹ năng phòng ngự hạn chế. Sắp xếp đó giúp Liverpool cực mạnh trong tấn công nhưng phòng ngự cánh phải rất mong manh.

Kể cả khi phải ngồi dự bị, Aguero vẫn sẽ là con bài chiến lược của Pep vào cuối trận. Khả năng dứt điểm trận đấu của Aguero là rất đáng gờm trong màu áo Man xanh. Anh có tốc độ tốt để tạo đột biến bên cánh trong một thế trận phản công nhanh. Nếu ăn ở tốt và chịu khó cầu nguyện, Aguero đủ sức tỏa sáng chỉ cần sự hỗ trợ của một trong hai chân chuyền là Silva hoặc De Bruyne .

Do vậy, lựa chọn hợp lý nhất dành cho Pep là chủ động chơi thấp để dẫn dắt Liverpool vào cái bẫy say máu tấn công. Manchester City hoàn toàn có thể tự tin với lối chơi trên khi họ có Yaya Toure và hàng phòng ngự đang vào guồng. 3 trận thắng liên tiếp với chỉ 1 bàn bị thủng lưới là minh chứng cho sự chắc chắn của hàng thủ The Citizens.

