Tiền đạo Dyachenko sẽ đáp ứng kỳ vọng của Công Vinh ở V.League 2017?

Sau khi giành vé thăng hạng lên thi đấu tại V.League 2017, CLB TPHCM đã có sự lột xác lớn khi thuê HLV ngoại là Alain Fiard và mời cựu tiền đạo Lê Công Vinh ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch CLB.

Dyachenko khi còn khoác áo CLB Than Quảng Ninh năm 2016.

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng trên băng ghế lãnh đạo, CLB TPHCM cũng rất mạnh tay trong việc bổ sung lực lượng mới bao gồm cả nội binh và ngoại binh. Về ngoại binh, một trong những cái tên được Phó chủ tịch Lê Công Vinh đặt nhiều kỳ vọng là tiền đạo Dyachenko – một cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh ở mùa giải 2016.

Tại CLB TPHCM, Dyachenko được kỳ vọng sẽ là đầu tàu của đội bóng ở mùa giải mới sau khi tiền đạo này đã ghi được 12 bàn cho Than Quảng Ninh ở mùa giải 2016. Tuy nhiên, một câu hỏi đang được giới chuyên môn và fan hâm mộ trong nước đặt ra là liệu Dyachenko sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của ban huấn luyện CLB TPHCM và vị Phó chủ tịch mới Lê Công Vinh bởi có một thực tế nếu tiền đạo người Nga thực sự xuất sắc thì Than Quảng Ninh đã không thanh lý hợp đồng khi mùa giải 2016 kết thúc.

Thậm chí, ngay giữa mùa giải 2016 Than Quảng Ninh đã tính đến phương án chấm dứt hợp đồng sớm với Dyachenko do tiền đạo này không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, do không tìm được người thay thế xứng đáng, đội bóng đất Mỏ đành phải giữ lại tiền đạo này cho đến khi mùa giải kết thúc.

Theo đánh giá của giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước, cầu thủ sinh năm 1983 này bị đánh giá là lười di chuyển, hiệu suất ghi bàn không cao, thường chỉ biết đứng chờ để đồng đội kiến tạo cơ hội cho mình. Cần nói thêm, số bàn anh ghi được quá nhỏ bé so với số cơ hội mà chân sút này đã bỏ lỡ.

Được kỳ vọng lớn ở CLB TPHCM, nhưng Dyachenko sẽ gặp khó khăn gấp bội ở đội bóng mới vì hàng tiền vệ của tân binh V.League 2017 không giỏi kiến tạo như Than Quảng Ninh ở mùa giải năm 2016. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng sẽ là gánh nặng với Dyachenko khi anh sẽ bước sang tuổi 34 trong năm 2017.

Nam Anh | 09:46 29/12/2016