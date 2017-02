Thói quen khó hiểu của Liverpool

Thua Hull City 0-1, khó có thể tin Liverpool có thể tiếp tục đua vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Và một trong những lý do họ gây thất vọng với người hâm mộ, có lẽ chính là thói quen 'thua trước những câu lạc bộ đứng cuối bảng xếp hạng'.

Klopp ngao ngán trước thất bại

Theo thống kê từ Squawka Football, Liverpool chỉ mới thua tổng cộng 4 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên đó lại là 4 trận thua trước các câu lạc bộ nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đó là các trận thua 0-2 vs Hull City, 2-3 vs Swansea, 3-4 vs Bournemouth và 0-2 vs Burnley. Trong đó đặc biệt Swansea và Hull City đang là hai đội bóng lần lượt xếp các vị trí thứ 17 và 18 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đáng nói hơn, Liverpool đã bất bại trong tất cả các trận đấu với các đội bóng thuộc top 6 Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Họ luôn giành kết quả tốt khi đối đầu với Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal hay Manchester United, Manchester City.

Đây có vẻ như là điểm yếu cố hữu của đội bóng thành phố Cảng từ nhiều năm nay. Chơi tốt trước các đối thủ mạnh, nhưng lại mất điểm và để thua các đội bóng yếu.

Video trận thua của Liverpool trước Hull City:

NT - Thể Thao Việt Nam | 08:08 05/02/2017