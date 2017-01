Than Quảng Ninh ở V-League 2017: Khát vọng vươn tầm

Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia vừa qua là hai danh hiệu đầu tiên trong lịch sử Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Chương.

Than Quảng Ninh chỉ mới tham dự được 3 mùa V-League nhưng thành tích của họ là rất đáng khích lệ. Mùa giải 2014, Than Quảng Ninh xếp thứ 6 chung cuộc. Còn hai mùa giải gần đây, Than Quảng Ninh đều về vị trí thứ 4 và thậm chí mùa giải 2016 vừa qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn là ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Xét về bề dày lịch sử thì Than Quảng Ninh được thành lập vào năm 1956 và thuộc danh sách những đội bóng lâu đời của bản đồ bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, hai danh hiệu vừa qua lại chính là những danh hiệu cao quý đầu tiên của đội bóng đất Mỏ. Và đâu đó đã có ý kiến cho rằng, chính quyết định đưa HLV Phan Thanh Hùng về với Than Quảng Ninh đã giúp đội bóng này thành công.

Bởi ai cũng biết, HLV Phan Thanh Hùng là người rất mát tay ở CLB Hà Nội (Hà Nội T&T trước đây). Không cần quá mất thời gian mà ngay trong mùa đầu tiên, vị HLV ấy đã giúp Than Quảng Ninh có được điều mà 60 năm rồi, đội bóng này không có được là danh hiệu. Cùng với nguồn lực tài chính dồi dào, ước mơ vươn tầm của Than Quảng Ninh đã được ươm mầm.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Than Quảng Ninh sẽ được tham gia AFC Cup, điều đó đồng nghĩa, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia trên cả 3 đấu trường. Khác với rất nhiều đại diện khác của V-League, BLĐ Than Quảng Ninh đã tuyên bố, họ không buông AFC Cup và sẽ chiến đấu hết mình vì sự tự hào Việt Nam.

Để làm được điều này, Than Quảng Ninh đã ngay lập tức “chiêu binh mãi mã”. Nguyên Sa, Quách Tân, Việt Triều, Hùng Cường và Thanh Hào ngay lập tức được đưa về đất Mỏ. Tiền vệ Kizito Geofrey chỉ còn những bước rất ngắn nữa sẽ trở thành công dân Việt Nam. Patiyo Tambwe và Ramon Rodrigues de Mesquita đã chính thức là tân binh của Than Quảng Ninh. Bộ ba cầu thủ ngoại này sẽ chính là xương sống của đội bóng đất Mỏ ở V-League 2017.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã tuyên bố trong buổi lễ xuất quân rằng, đoàn quân màu xanh sẽ chiến đấu hết mình trên tất cả các mặt trận. Đồng thời, Than Quảng Ninh sẽ cạnh tranh sòng phẳng và quyết liệt vì chiếc Cup V-League đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Điều đó cho thấy rằng, những “mệnh lệnh” đã được đưa ra và người ta sẽ chờ xem, Than Quảng Ninh sẽ cụ thể hóa thế nào để vươn tầm.

Than Quảng Ninh, đội bóng không còn là một chú ngựa ô mà sẽ là một chiến mã đáng xem của V-League 2017 sắp khởi tranh.

