Than Quảng Ninh nhận tin không vui trước trận gặp Hải Phòng

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn dính chấn thương trong quá trình khởi động, chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 2 V-League 2017 giữa Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM. Thiếu vắng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng thiếu đi sự đột biến trong các pha tấn công. Đội bóng này chỉ đánh bại được đối thủ nhờ 2 pha lập công muộn của Nguyên Sa và Văn Hiếu.

Minh Tuấn chấn thương là tổn thất lớn cho Than Quảng Ninh

Những tưởng chấn thương của Vũ Minh Tuấn gặp phải không nặng và có thể trở lại sau vài ngày điều trị. Nhưng theo thông tin từ Than Quảng Ninh, tiền vệ này bị căng cơ và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Như vậy, Minh Tuấn sẽ nghỉ 2 trận đấu gặp Hải Phòng ở vòng 3, cũng như Quảng Nam vòng 4.

Nói về chấn thương của học trò, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Minh Tuấn gặp vấn đề về cơ nên chưa thể tập luyện cùng đồng đội. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm để đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu Minh Tuấn phải nghỉ 2 tuần thì đó là điều đáng tiếc với Than Quảng Ninh.”

Ngoài Vũ Minh Tuấn, Than Quảng Ninh cũng đang không có sự phục vụ của Geoffrey Kizito. Ngoại binh này đang trở về hội quân cùng ĐT Ungada tham dự CAN 2017. Giải vô địch châu Phi sẽ diễn ra từ ngày 14/1 tới ngày 5/2. Như vậy, Than Quảng Ninh sẽ mất Geoffrey Kizito đến hết vòng 4.

Thiếu vắng bộ đôi Minh Tuấn cùng Geoffrey Kizito sẽ khiến Than Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn trong mục tiêu giành điểm trước Hải Phòng và Quảng Nam. Hai đối thủ này đều đang thể hiện phong độ khá tốt. Bằng chứng là Hải Phòng vừa ngược dòng trước HAGL, còn Quảng Nam xuất sắc đánh bại nhà ĐKVĐ Hà Nội FC ở vòng đấu trước.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:00 16/01/2017