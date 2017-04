Tâm điểm Barca - Juventus: Max Allegri và hồi ức kinh hoàng

Vòng 16 đội Champions League mùa giải 2012/2013, AC Milan lúc đó do HLV Max Allegri dẫn dắt đang có cơ hội rất lớn để vượt qua Barcelona và giành vé vào Tứ kết sau khi đã thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân nhà San Siro. Tuy nhiên, ở trận lượt về, đội bóng nước Ý đã chịu thất bại 0-4 ngay trên sân của đối thủ. Cú đúp của Lionel Messi cùng hai bàn thắng của David Villa và Jordi Alba đã giúp Barca làm nên một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử đội bóng này.

Trở lại Camp Nou sau 4 năm, HLV Max Allegri cũng đang nắm giữ lợi thế rất lớn với 3 bàn thắng có được ở trận lượt đi làm vốn. Nhưng ông hiểu rằng, trên thánh địa của Gã khổng lồ xứ Catalunya, 3 bàn chẳng có nghĩa lý gì nếu như Gã khổng lồ đó chơi với 100% sức mạnh của mình. Chính chiến lược gia người Italia đã từng trải qua áp lực khủng khiếp trên SVĐ Camp Nou, vì vậy, chứng kiến cú lội ngược dòng kinh điển của Barca trước PSG mới đây không khiến Allegri cảm thấy bất ngờ.

Allegri đã từng nếm trải cảm giác thua ngược trên sân Camp Nou hồi ông còn dẫn dắt AC Milan.

Tất nhiên, Juventus của Allegri hiện tại không phải là AC Milan của Allegri hồi đó. Lực lượng của Bà đầm già hoàn toàn vượt trội so với CLB cũ do HLV người Italia từng dẫn dắt. Các ngôi sao trải đều trên cả 3 tuyến, tất cả đều là những chiến binh khát khao bước lên đỉnh cao của bóng đá Châu Âu sau khi no nê danh hiệu ở giải quốc nội. Bài học mới nhất từ Gã nhà giàu nước Pháp PSG sẽ khiến đội bóng thành Turin càng tỏ ra thận trọng trong trận tái đấu lần này.

Barcelona cũng đã thay đổi rất nhiều. Xavi, David Villa đã rời CLB, Andres Iniesta cũng không còn duy trì được phong độ như thời đỉnh cao. Nhưng họ vẫn còn đó một Messi siêu việt, đáng sợ hơn so với Messi của 4 năm về trước. Hai đối tác của El Pulga trên hàng công là Neymar và Luis Suarez đang xô đổ mọi kỷ lục về số bàn thắng ghi được. Juventus đã thành công trong việc chế ngự MSN ở trận lượt đi, nhưng ở trận lượt về, được chơi trên sân nhà, bộ ba Nam Mỹ này hoàn toàn có thể cùng nhau nổ súng trong một ngày đẹp trời.

Trong một ngày đẹp trời, MSN có thể xuyên phá mọi hàng phòng ngự.

Ký ức kinh hoàng về trận thua ngược cách đây 4 năm vẫn còn đó. Camp Nou không phải là Juventus Arena. Mặt sân nơi đây cỏ mượt như nhung lụa, không gian hùng vĩ với sự cuồng nhiệt của hơn 90.000 Culé, cộng với khí thế cao ngút trời của Gã khổng lồ bị tổn thương niềm kiêu hãnh, liệu đôi chân của các nhà ĐKVĐ Serie A có trụ vững cho đến khi hồi còi kết thúc của trọng tài vang lên?

