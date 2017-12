'Tam đại gia' đối mặt với nguy cơ gia nhập Europa League - Bóng Đá

1. "Thần chết" chờ Quỷ Đỏ?

Quỷ Đỏ có thể thua nhưng không quá 7 bàn.

Tại bảng A, hiện tại đoàn quân của Jose Mourinho đang có 12 điểm. Nhưng phía sau họ là Basel và CSKA Moskva bằng nhau với 9 điểm. Lượt trận cuối Man United đối đầu trực tiếp với CSKA. Nếu Quỷ Đỏ không chơi bằng sự tập trung thì họ vẫn có nguy cơ bị loại khỏi đấu trường Champions League.

Trường hợp M.U thua CSKA và Basel thắng Benfica thì 3 đội sẽ có cùng 12 điểm. Lúc đó hiệu số bàn thắng bại sẽ được quan tâm nhất. Hiệu số hiện tại của 3 đội lần lượt: MU là +5, Basel là -1 và CSKA Moscow là -4. Nếu MU chẳng may thua cách biệt 7 bàn thì trở lên thì hiệu số bàn thắng bại sẽ là M.U -2, Basel -1, CSKA +3.

Dĩ nhiên khi đó Quỷ Đỏ sẽ bị loại ngay. Vì số bàn thua khiến MU bị loại quá cao nên trường hợp này khó có thể xảy ra. Vòng đấu cuối MU có quyền thua nhưng chỉ được quyền thua 6 bàn trở xuống mà thôi.

2. Atletico Madrid đứng trên vực thẳm

Atletico đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Tại bảng C sẽ là cuộc tranh vé giữa Atletico Madrid và AS Roma. Nhưng lợi thế đang trong tay Roma. Hiện tại Roma có 8 điểm và Atletico có 6 điểm. Nếu chỉ cần đại diện của Tây Ban Nha hòa hoặc thua Chelsea thì họ sẽ lập tức bị loại ngay. Vì AS Roma chỉ đối đầu với Qarabag cuối bảng.

Nếu muốn đi tiếp thì buộc lòng thầy trò của HLV Diego Simeone buộc phải đánh bại Chelsea tại sân Stamford Bridge và mong đợi AS Roma sẩy chân trước Quarabag trên sân nhà. Đây là trường hợp rất khó xảy ra. Nên có lẽ Atletico sẽ là đại gia kém lợi thế nhất.

3. Napoli sẽ "chết" nếu thiếu tập trung

Napoli buộc phải thi đấu tập trung.

Tại bảng F, Shakhtar Donetsk và Napoli sẽ chiến đấu hết mình để giành vé vào vòng knock-out. Napoli chỉ gặp đội cuối bảng là Feyenoord nên đây là cơ hội cho đại diện của Italia. Nhưng hiện tại Shakhtar Donetsk vẫn hơn Napoli 3 điểm.

Nếu họ thủ hòa hoặc thua Man City thì họ vẫn có lợi thế. Nếu Shakhtar Donetsk hòa Man City thì Napoli có thắng Feyenoord thì đội bóng miền Nam Italia vẫn bị loại. Vậy nên nếu không thắng được Feyenoord thì kể như chặng đường của Napoli tại Champions League sẽ kết thúc.

