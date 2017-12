Spalletti cảm thấy xấu hổ vì được so sánh với Mourinho - Bóng Đá

Cụ thể vị thuyền trưởng của Inter đã nói rằng: "Những sự so sánh với Mourinho khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Các bạn phải dừng lại việc này ngay lập tức. Không thể nào so sánh một người mới có mặt ở đây 2 ngày, với một người đã từng làm nên lịch sử với Inter. Tôi không thể nào sánh được với ông ấy. Làm ơn đừng tiếp tục so sánh nữa."

Spalletti không muốn bị so sánh với Mourinho.

Những sự so sánh giữa Spalletti và Mourinho đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi Inter vươn lên chiếm lấy ngôi vị đầu bảng tại Serie A trong mùa này cách đây 2 vòng đấu. Cụ thể lúc này sau 16 vòng đấu, Inter đang dẫn đầu với 40 điểm, nhiều hơn Napoli và Juventus lần lượt là 1 và 2 điểm.

Đây là một thành tích khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, khi Spalletti chỉ mới chuyển đến Giuseppe Meazza làm việc vào đầu mùa giải năm nay sau khi chia tay AS Roma.

Với Mourinho, ông được xem là một trong những HLV hay nhất trong lịch sử của Inter. Thành công lớn nhất của vị chiến lược gia người Bồ trong khoảng thời gian làm việc tại Italia đó là giúp Inter giành được cú ăn 3 lịch sử vào năm 2010.

Video cú ăn 3 lịch sử của Mourinho tại Inter

Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 12:35 12/12/2017