SHB Đà Nẵng từ chối, Hà Nội thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà 

Thời gian vừa qua, các trang báo đã đưa tin về việc ban lãnh đạo CLB Hà Nội đang tìm kiếm một sân vận động thích hợp để sự dụng làm sân nhà trong giai đoạn đầu của lượt về V-League 2017 do sân Hàng Đẫy đang trong giai đoạn nâng cấp và sửa chữa. Đại diện CLB cho biết sân Mỹ Đình và Hòa Xuân (SHB Đà Nẵng) là hai địa điểm được xem xét.

Sân Hòa Xuân được ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô ưu tiên nhắm đến, bởi giá thành thuê thấp hơn sân Mỹ Đình Đồng thời đây cũng là phương án giúp các thành viên di chuyển thuận lợi hơn khi phải đá sân khách. Theo lịch thi đấu, Hà Nội sẽ gặp lần lượt Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Dương ở 3 trận sân khách đầu tiên của lượt đi.

Sân Hòa Xuân đang hoàn thiện phần mái che.

Tuy nhiên, mới đây, Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã gửi công văn phúc đáp yêu cầu của Hà Nội FC rằng phương án thuê sân Hòa Xuân không khả thi.

“Thời điểm Hà Nội FC thuê sân Hòa Xuân trùng với sự kiện Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 nên chúng tôi không thể đảm bảo về mặt an ninh. Chúng tôi đã làm việc với cơ quan an ninh về vấn đề này thì được trả lời là nhân lực sẽ được dồn để đảm bảo an toàn cho sự kiện Pháo hoa nên không thể đáp ứng được lý do an ninh để tổ chức trận đấu được,” Chủ tịch Bùi Xuân Hòa cho biết.Hơn nữa, sân Hòa Xuân cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục còn dở dang, việc phải phục vụ hai trận đấu một tuần là điều khó khăn với ban quản lý sân.

Hà Nội FC từng đá vòng bảng AFC tại sân Mỹ Đình.

Ngay sau nhận được thông báo từ đội bóng sông Hàn, CLB Hà Nội đã ngay lập tức hoàn tất đàm phán với ban quản lý sân Mỹ Đình. Thông tin đã được xác nhận trên fanpage chính thức của đội chủ sân Hàng Đẫy. Theo đó, một số trận đấu mở đầu giai đoạn 2 của đội bóng Thủ đô sẽ được tổ chức trên SVĐ Mỹ Đình. Cụ thể ở vòng 1/8 Cúp QG gặp SLNA (04/06) cùng 2 lượt trận vòng 14 V-League gặp Hải Phòng (24/06) và vòng 16 V-League gặp Khánh Hòa (02/07).

