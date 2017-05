Sau trận Sevilla, Real Madrid chia tay 5 ngôi sao - Bóng Đá

Real Madrid và Barcelona đang cạnh tranh gay gắt ngôi đầu La Liga mùa này. Hơn ai hết, thầy trò HLV Zidane thừa hiểu rằng, họ buộc phải đánh bại Sevilla đêm nay nếu không muốn bị đại kình địch của mình vượt mặt. Đây cũng là trận đấu mà nhiều khả năng NHM Kền kền trắng sẽ chứng kiến 5 cầu thủ lần cuối cùng khoác áo trắng tại Bernabeu. Thậm chí có thể là 6, bởi HLV Zidane đã xác nhận Pepe sẽ vắng mặt ở trận này.

1. Fabio Coentrao

Fabio Coentrao chuyển đến Real Madrid năm 2011. Thời điểm đó anh là một trong 'bộ ba Bồ Đào Nha' cùng với Ronaldo và Pepe, nắm giữ quyền lực khá lớn trong phòng thay đồ ở Bernabeu. Còn hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù đã hồi phục chấn thương từ lâu nhưng đây vẫn là một mùa giải vứt đi của Fabio Coentrao. Coentrao chẳng thể nào cạnh tranh với Marcelo nơi cánh trái. Còn phương án dự phòng cho Marcelo thì HLV Zidane đang nỗ lực chiêu mộ Theo Hernandez của Atletico.

2. Alvaro Morata

Zidane từng hứa sẽ trao thật nhiều cho cơ hội cho Alvaro Morata sau khi anh chấp thuận trở lại Real từ Juventus. Nhưng tính đến lúc này, đó có lẽ chỉ là ‘lời hứa suông’, dù mỗi lần vào sân, Morata luôn chứng tỏ được giá trị của mình. Chân sút người Tây Ban Nha đã tỏ rõ sự không hài lòng và úp mở khả năng ra đi. Từ Anh, những Arsenal, Man United, Chelsea đều ngỏ ý đưa Morata về.

3. Keylor Navas

Tài năng của Navas là điều không phải bàn cãi. Cống hiến của anh tại Bernabeu thời gian qua là không ít. Tuy nhiên, so về đẳng cấp, anh vẫn chưa thể sánh bằng những Manuel Neuer, Buffon hay De Gea. Mà ở Real Madrid, tham vọng của chủ tịch Perez rất to lớn. HLV Zidane cũng muốn có những cầu thủ xuất sắc nhất ở mọi vị trí trong đội hình. Đó là lí do mà Real Madrid liên tục theo đuổi De Gea trong thời gian qua.

4. James Rodriguez

Rodriguez là một nhạc trưởng tài năng của làng bóng đá thế giới hiện tại. Nhưng tại Real, anh cũng như Morata không hề được tin dùng nhiều, dù vẫn thi đấu rất hiệu quả khi vào sân. Lúc này, đã xuất hiện rất nhiều tin đồn khẳng định Rodriguez sẽ đến Man United, để khoác áo số 10 thay thế Wayne Rooney.

5. Mariano

Trong dàn sao tấn công thượng hạng tại Real, rõ ràng Mariano khó thể có cơ hội, dù anh đã được HLV Zidane đôn lên khoảng thời gian thi đấu ấn tương ở đội Real Madrid B. Trong 2 mùa ở đội B, cầu thủ 23 tuổi này ghi được 32 bàn sau 44 trận, còn mùa này, anh hầu như chưa tạo được dấu ấn gì ở đội một.

Tiềm năng của Mariano:

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 07:05 14/05/2017