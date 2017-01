Ronaldo: 'Vô địch cùng BĐN khó hơn Argentina' - Bóng Đá

Năm 2016 đánh dấu sự thành công rất lớn của Cristiano Ronaldo khi anh cùng Real Madrid vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Chưa dừng lại ở đó, CR7 dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 trong sự ngỡ ngàng của giới mộ điệu.

Ronaldo có phát biểu gây tranh cãi.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, Cristiano Ronaldo không hiểu có phải cố tình 'đá đểu' Lionel Messi hay không nhưng anh tuyên bố rằng, đoạt được danh hiệu cùng tuyển Bồ Đào Nha là hết sức khó nhằn khi so sánh với Argentina hay Đức.

Chia sẻ trên tờ Four Four Two, Ronaldo cho hay: "Thực sự cảm giác rất tuyệt vời khi vô địch Champions League và giành chiến thắng ở danh hiệu Quả bóng vàng. Tuy nhiên, khi bạn gặt hái thành công cùng đội tuyển quốc gia, điều đó rất khác biệt.

Thành tựu đạt được cùng tuyển Bồ Đào Nha không hề giống với Argentina hay Brazil, Đức một chút nào. Bạn biết đó, với tuyển Bồ Đào Nha, việc vô địch một giải đấu lớn như EURO là khó hơn rất nhiều."

Những lời phát biểu của Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ khiến Lionel Messi chạnh lòng bởi 2 năm liên tiếp El Pulga đã nếm trái đắng trước Chile ở chung kết Copa America, chưa kể trận chung kết World Cup 2014, Messi một lần nữa gục ngã trước thiên đường.

Video năm 2016 thành công của Ronaldo:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:30 08/01/2017