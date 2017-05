Đó là những điều thú vị vừa được trang Football Leaks tiết lộ.

Sau khi phanh phui thương vụ Pogba về M.U mà dẫn đến FIFA phải vào cuộc điều tra, quyển sách Football Leaks: The Dirty Business of Football (Tiết lộ những thương vụ bẩn trong bóng đá), do 2 nhà báo Đức Rafael Buschmann và Michael Wulzinger (báo Der Spiegel) viết, tiếp tục phơi bày những bản hợp đồng khó tin trong bóng đá.

Dưới đây là tiết lộ về thu nhập của Ronaldo, HLV Beniez và Martial.

Ronaldo kiếm 920.000 bảng Anh chỉ trong nửa ngày làm việc

Siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm tiền nhiều nhất giới bóng đá ai cũng biết nhưng cụ thể và dễ dàng như thế nào thì chỉ mới được tiết lộ.

Quyển sách trên tiết lộ rằng năm 2003 công ty truyền thông Ả Rập Saudi và công ty giữ bản quyền hình ảnh của Ronaldo ở Ailen đã ký hợp đồng trị giá 920.000 bảng Anh (tương đương 27 tỉ đồng)/ngày với tiền đạo Real Madrid. Công việc hằng ngày của Ronaldo vô cùng nhàn nhã là chụp vài bức ảnh, ký tên lên 5 áo đấu và đưa ảnh lên 2 mạng xã hội,... Tất cả công việc đó chỉ mất khoảng hơn 4 giờ. Đổi lại, công ty của Ả Rập Saudi được quyền sử dụng hình ảnh của Ronaldo để quảng cáo nhưng chỉ trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi chứ không phải trên toàn thế giới.

Ronaldo ngồi chơi cũng có tiền.

Năm 2015, Gestitfute, công ty thuộc sở hữu của người đại diện Ronaldo - siêu cò Jorge Mendes, ước tính tổng giá trị tài sản của CR7 lên đến 190 triệu bảng Anh. Cuốn sách cũng mô tả chi tiết mạng lưới các công ty tại Panama, Thụy Sĩ, Bermuda, Hồng Kông và British Virgin Islands giúp Ronaldo giảm được một số tiền lớn từ thuế thu nhập đối với những khoản tài trợ từ nước ngoài của anh.

HLV Benitez: Bị sa thải và xuống hạng vẫn bỏ túi 10 triệu bảng/năm

Bị sa thải và xuống hạng nhưng Benitez vẫn thuộc tốp những HLV thu nhập cao nhất thế giới năm 2016.

Mùa 2015-2016 kết thúc trong sự thất vọng dành cho Benitez và đội bóng của ông Newcastle khi họ phải xuống chơi ở Championship (Giải Hạng nhất Anh) nhưng năm đó lại là mùa bội thu của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tháng 1-2016, Benitez bỏ túi 8,5 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng từ Real Madrid. Đến cuối tháng 5 khi người kế nhiệm Zinedine Zidane dẫn dắt Real vô địch Champions League, Benitez bỗng dưng nhận thêm 500.000 bảng Anh vì thỏa thuận đã ký trong hợp đồng dù lúc đó ông đã bị sa thải. Khoản đền bù trên cộng lương 6 tháng làm việc tại Real Madrid và 1 triệu bảng trong 3 tháng ở Newcastle, tổng thu nhập của Benitez trong năm 2016 khoảng 10 triệu bảng Anh.

Anthony Martial: Đá cho tuyển Pháp nhưng M.U phải trả tiền!

Anthony Martial gia nhập M.U vào năm 2015 từ Monaco với giá 42 triệu bảng Anh, tuy nhiên chi phí thực sự "quỷ đỏ" bỏ ra có thể lên đến 67 triệu bảng bởi những điều khoản phụ trong hợp đồng này.

Tiền đạo này sẽ nhận thêm 8,4 triệu bảng nếu ghi 25 bàn thắng tại Premier League (mới được 15 bàn, còn trên mọi mặt trận thì đã đạt 25 bàn vào tháng 2 qua); thêm 8,4 triệu bảng nữa nếu anh đạt con số 25 lần khoác áo tuyển Pháp (hiện đã 9 lần) và 8,4 triệu bảng tiếp theo nếu được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

Cũng như Ibrahimovic, Martial càng đá hay càng kiếm được nhiều tiền.

Ch. Tuấn | 18:13 11/05/2017