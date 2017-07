Rio Ferdinand "quên sầu" cùng bạn gái bốc lửa

Rio Ferdinand đã sẵn sàng công khai tình yêu mới sau hai năm trong cảnh 'gà trống nuôi con'. Cựu sao tuyển Anh và người đẹp Kate Wright thoải mái sánh bước bên nhau trong kỳ nghỉ mới đây.

Ông bố 38 tuổi nắm chặt tay bạn gái mới đi nghỉ mát chỉ nửa tháng sau khi mẹ, bà Janice, qua đời. Mẹ Ferdinand cũng ra đi mãi mãi vì ung thư, căn bệnh cướp đi người vợ yêu dấu của anh 2 năm trước.

Cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau

Chuyến đi có vẻ chỉ có hai người, không có sự hiện diện của 3 nhóc nhà Ferdinand.

Kate và Rio quen nhau trong một kỳ nghỉ ở Dubai hồi đầu năm.

Bạn gái của Ferdinad trẻ trung, nóng bỏng, từng đóng phim truyền hình.

Kate Wright vốn là người mẫu, diễn viên kiêm MC truyền hình thực tế khá có tiếng tại nước Anh.

Trước đó người đẹp 26 tuổi từng có mối tình 6 năm với nam diễn viên Dan Edgar, bạn đóng chung trong series phim truyền hình "The Only Way Is Essex".

NT - Thể Thao Việt Nam | 14:46 30/07/2017