Real & Juventus vượt trội, bán kết thiếu kịch tính - Bóng Đá

Atletico Madrid - Ám ảnh quá khứ

Khi lá thăm may rủi đưa Atletico Madrid đụng độ Real Madrid ở bán kết Champions League, ai cũng tin chắc rằng đây là thời cơ không thể tốt hơn để thầy trò HLV Diego Simeone phục hận Kền kền sau 2 trận chung kết thất bại có phần tức tưởi. Tuy nhiên, 90 phút trên sân Bernabeu đã gần như định đoạt số phận của Atletico Madrid.

Real dễ dàng hạ Atletico.

Không còn là một Atletico Madrid với lối đá khó chịu từng khiến Real Madrid phải toát mồ hôi hột, thay vào đó, hàng thủ của họ khá mong manh dễ vỡ. Trước kia Cristiano Ronaldo bị kèm cặp khổ sở bao nhiều thì giờ đây, một mình anh dễ dàng tung hoành trong vòng cấm địa Atletico Madrid như chốn không người.

Dường như Atletico Madrid đã bị ám ảnh lịch sử đè nặng trên vai. 3 lần chạm trán Real Madrid trong 3 năm liền trở lại đây, Atletico đều bại trận. Chính vì tâm lý sợ thua, họ đã tiếp cận trận đấu khá dè dặt, qua đó tạo điều kiện để đội chủ nhà tấn công phủ đầu chớp nhoáng.

AS Monaco - Quá non kinh nghiệm

Monaco quá non kinh nghiệm.

AS Monaco là một hiện tượng thú vị ở mùa giải năm nay bởi họ đã loại cả Man City và Dortmund với lối đá tấn công như vũ bão nhờ sự phối hợp ăn ý một già, một trẻ của bộ đôi Radamel Falcao - Kylian Mbappe. Tuy nhiên, trước Juventus quá già dơ, AS Monaco lộ rõ là một đội bóng 'cừu non'.

Sau trận đấu, đích thân thần đồng Mbappe phải thừa nhận rằng: "Chúng tôi thiếu kinh nghiệm, và trên hết, không đủ độ sắc sảo cần thiết, vì chúng tôi thật sự đã tạo ra nhiều cơ hội và chỉ không thể chuyển hoá chúng thành bàn thắng."

Thật vậy, AS Monaco có thừa nhiệt huyết nhưng lại quá nóng vội trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Gianluigi Buffon. Kết quả là họ như 'đâm đầu vào tường' trước Juventus, qua đó chấm dứt luôn chuỗi 41 trận ghi bàn trên sân nhà.

Vé chơi chung kết đã rõ

Với cách biệt quá lớn mà Real Madrid và Juventus đã tạo ra, sẽ rất khó để Atletico Madrid và AS Monaco lật ngược thế cờ ở trận lượt về. Như vậy, những kết quả trên vô tình khiến cho diễn biến trận lượt về sau đây 1 tuần có vẻ sẽ mất đi ít nhiều sự kịch tính. Sẽ là một trận địa chấn thực sự nếu 1 trong 2 đội là Atletico Madrid hay AS Monaco giành vé vào chơi trận chung kết.

Với những gì đã thể hiện quả thật không đội bóng nào xứng đáng đi tiếp hơn Real Madrid và Juventus. Trong khi Cristiano Ronaldo đang mang sứ mệnh giúp Kền kền phá vỡ lời nguyền Champions League thì Gianluigi Buffon cũng đang làm tất cả có thể để lần đầu tiên trong sự nghiệp được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá.

Video Real Madrid 3-0 Atletico Madrid:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 20:25 04/05/2017