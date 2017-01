Cụ thể, tình huống diễn ra ở phút thứ 88 trong trận đấu thuộc vòng 25 V-League 2016 giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội FC. Từ tình huống phản công nhanh của đội chủ nhà, tiền vệ Thành Lương đã có va chạm với cầu thủ Nghiêm Xuân Tú bên phía Than Quảng Ninh, khiến cầu thủ này nằm lăn lộn trên sân.

Thành Lương phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Aqshah

Các cầu thủ Hà Nội FC không phá bóng ra biên mà tiếp tục tổ chức lên bóng, khiến khán giả chủ nhà càng thêm "phẫn nộ". Sau cùng, trọng tài chính Aqshah người Singapore đã cho dừng trận đấu để các chuyên gia chăm sóc cho Nghiêm Xuân Tú.

Tiếp theo đó, ông tham khảo ý kiến của các trợ lý và đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Thành Lương. Tình huống diễn ra khá nhanh, nhưng sau đó trọng tài xác định Lương ‘dị’ đã thực hiện một pha đánh nguội với đối phương.

Văn Quyết sẽ nghỉ trận mở màn V-League 2017 vì chấn thương.

Ngoài Thành Lương, Hà Nội FC cũng không có được sự phục vụ của Nguyễn Văn Quyết cùng Moses vì những lý do khác nhau. Tiền đạo Văn Quyết dính chấn thương ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia với Than Quảng Ninh, phải nghỉ thi đấu hai tuần. Còn ngoại binh Moses, phải trở về Uganda để cùng đội tuyển Quốc gia nước này tham dự CAN 2017.

Dù được thi đấu trên sân nhà ở trận mở màn V-League 2017, nhưng việc thiếu vắng bộ ba cầu thủ này sẽ khiến các nhà ĐKVĐ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Than Quảng Ninh. Còn nhớ ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã để đối thủ cầm hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức. Trên loạt sút 11m may rủi, thủ thành Tuấn Linh xuất sắc cản phá thành công 2 quả đá của Gonzalo và Đỗ Duy Mạnh, qua đó giúp đội bóng đất Mỏ giành ngôi vô địch.

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 16:25 06/01/2017