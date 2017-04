Pogba có tố chất của Hazard, Pirlo và... Kante - Bóng Đá

Trước thềm đại chiến giữa Manchester United và Chelsea trên sân Old Trafford, giới chuyên môn lại có dịp so sánh Paul Pogba và N'Golo Kante. Nhiều người cho rằng, Pogba luôn thất thế trước Kante, bằng chứng là Quỷ đỏ 2 lần thất bại trước The Blues ở mùa giải này.

Pogba có đầy đủ mọi tốt chất của các tiền vệ hay nhất thế giới.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Owen Hargreaves không nghĩ vậy. Anh khẳng định: "Thế giới bóng đá có nhiều tiền vệ xuất chúng như Pirlo, Carrick thì chuyền bóng, Fabregas kiến tạo tuyệt vời, Eden Hazard thông minh và tài đánh chặn của Kante.

Chắc chắn tất cả những cầu thủ kể trên không thích điều này nhưng phải thừa nhận rằng, Pogba sở hữu đầy đủ những tố chất đó. Khó ai trên thế giới có thể thi đấu tốt cả 4 vị trí như Pogba. Cậu ấy là độc nhất vô nhị."

Tối nay (16/04), Pogba sẽ có cơ hội chứng tỏ tài năng khi Man United một lần nữa chạm trán Chelsea. Đây là trận đấu rất quan trọng với Quỷ đỏ do đó, Pogba cần phải thể hiện được giá trị 89 triệu bảng.

Trước đó, Pogba từng khen ngợi Kante rằng: "Ai cũng biết rằng Kante có thể chạy thay cho cả 11 cầu thủ trên sân. Đó chính là điểm mạnh nhất của cậu ấy. Kante tranh chấp bóng và thi đấu cực kì đơn giản."

Video tài năng của Pogba:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:33 16/04/2017