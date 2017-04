Persib Bandung: Lá cờ đầu của cách mạng bóng đá Indonesia (Kỳ 1) - Bóng Đá

Xa lạ với nhiều NHM, nhưng tại xứ vạn đảo Indonesia, Persib Bandung là thế lực mạnh mẽ nhất hiện tại. Họ cũng là đội bóng vô địch giải Indonesia Super League (ISL) năm 2014 trước khi mọi hoạt động bóng đá của nước này bị đình chỉ vì liên quan đến chính trị.

Hồi sinh từ đống đổ nát

Ở một đất nước hàng năm đối mặt với động đất, sóng thần, người dân Indonesia đã quen với việc trở lại từ khung cảnh hoang tàn. Quá trình hồi sinh bóng đá của họ trong giai đoạn này cũng tương tự như cách họ trở lại từ cơn sóng thần hủy diệt năm 2004.

Persib đăng quang ngôi vô địch năm 2014.

Đúng 10 năm sau thảm họa lịch sử đó, Persib đăng quang giải vô địch Indonesia đầy ngạo nghễ. Tuy nhiên, một ‘thảm họa’ khác liên quan đến bóng đá đã nhấn chìm con đường đi lên của đội bóng có biệt danh Maung (Những chú hổ).

Những liên quan đến chính trị đã khiến bóng đá Indonesia gặp rắc rối. Ngày 10/4/2015, đích thân Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Jerome Vackle đã gửi thư cảnh báo cho Bộ trưởng Thanh niên - Thể thao Indonesia, ông Imam Nahrawi. Trong thư nêu rõ, nếu Bộ Thanh niên - Thể thao tiếp tục dùng ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào bóng đá Indonesia thì họ sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế, trong đó có vòng loại World Cup 2018 châu Á.

Chưa đầy 10 ngày sau đó, chính phủ Indonesia đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) do dùng ảnh hưởng chính trị để can thiệp vào bóng đá. Chính vì vậy, giải ISL do PSSI tổ chức cũng bị tạm hoãn vì quyết định này.

Đội bóng tạo tiếng vang với việc chiêu mộ thành công Essien.

Hơn một năm sau lệnh cấm, tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo với các đại biểu về quyết định kết thúc lệnh cấm đối với bóng đá Indonesia. Quyết định được công bố tại hội nghị FIFA tại Mexico ngày 13/5/2016. Nghĩa là tư cách thành viên của Indonesia được hồi phục, giải đấu vô địch quốc gia của họ cũng được công nhận trở lại.

Bắt đầu chuyển mình

Kể từ mùa giải 2017, giải đấu cao nhất Indonesia sẽ lấy tên là Liga 1 với 18 đại diện tham dự. Dưới sự hậu thuẫn từ nhà tài trợ Qatar National Bank, bóng đá Indonesia có niềm tin cực lớn sẽ tạo thành bước chuyển mình vĩ đại trong lịch sử.

Bên cạnh việc đổi tên, giải đấu cũng đưa ra quy định rõ ràng về số cầu thủ nước ngoài trong mỗi trận. Theo đó, mỗi đội chỉ được tung vào sân tối đa 4 cầu thủ nước ngoài trong một trận đấu, đã bao gồm cầu thủ có quốc tịch châu Á.

Cole cũng theo chân Essien gia nhập đội bóng.

Việc chiêu mộ cầu thủ nước ngoài không còn là điều mới lạ ở Indonesia, nhưng trong số những đại diện của Liga 1 mùa này, Persib Bandung đang gây ấn tượng hơn cả. Họ là một trong 3 đội bóng phía tây đảo Java tham dự giải, nhưng là đội bóng có tiềm lực mạnh mẽ nhất của giải đấu.

Liên tiếp những cựu sao nổi tiếng của Ngoại hạng Anh là Michael Essien và Carlton Cole được mang về sân Gedebage Stadium. Sau đó vài ngày, đến lượt Madura United, đại diện phía đông đảo Java chiêu mộ tuyển thủ Nigeria, Peter Osaze Odemwingie. Xét về độ nổi tiếng, rõ ràng Odemwingie không thể sánh nổi với bộ đôi Essien và Cole.

Bên cạnh cơn ‘điên cuồng’ của Trung Quốc trên thị trường chuyển nhượng, việc những ngôi sao một thời của Ngoại hạng Anh chấp nhận chuyển đến đất nước kém hấp dẫn hơn như Indonesia là một nét chấm phá thú vị.

Không phải ngẫu nhiên Bầy hổ Persib thuyết phục thành công Essien và Cole, mở đường cho phong trào bom tấn tại xứ vạn đảo. Trên quá trình trở lại xây dựng đế chế của mình tại Liga 1, đội bóng này phải nhờ đến sự hỗ trợ đắc lực từ một nhân vật tầm cỡ thế giới – tỷ phú Erick Thohir, người đang là chủ tịch của Inter Milan.

