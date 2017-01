Stacy Keibler vừa là diễn viên, nữ đô vật chuyên nghiệp và người dẫn chương trình cho World Championship Wrestling (WCW) và World Wrestling Entertainment (WWE).

Stacy Keibler từng dự thi chương trình Dancing with the Stars và giành vị trí thứ 3. Cô còn xuất hiện trên các show truyền hình như What About Brian, George Lopez, và October Road. Stacy còn là gương mặt sáng giá trên các tạp chí hàng đầu cho quý ông như Maxim và Stuff.

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:06 13/01/2017