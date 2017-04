Nữ ca sỹ "tự sướng", mong Real Madrid hạ Barcelona

Ariana Grande-Butera "tự sướng" trên ứng dụng Snapchat. Ảnh: Snapchat.

Đêm nay, Real Madrid đấu Barcelona tại "Siêu kinh điển". Một chiến thắng sẽ giúp CLB thành Madrid đặt một tay vào chức vô địch La Liga. Trên trang cá nhân hôm qua (23/04), Ariana Grande không ngần ngại tung bức hình "tự sướng" cùng các logo và trang phục của Real Madrid.

Đây được xem là cách cô ca sỹ có album lọt top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 biểu thị tình cảm với câu lạc bộ ruột của mình.

Grande là "nghệ sĩ đột phá của năm", giải thưởng từ Music Business Association cho những thành tựu của mình trong suốt vài năm qua. Đĩa đơn "The Way" từ album đầu tay Yours Truly của Ariana lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, album tiếp tục được đánh giá rất cao và lọt vào vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200.

Chia sẻ với các fan thông qua ứng dụng Snapchat, cô gái chỉ cao 1m55 và có số đo 3 vòng khá chuẩn 81-61-81 thừa nhận rất thích Real Madrid. Ariana tin tưởng thầy trò HLV Zinedine Zidane sẽ đánh bại Barcelona trong trận đấu vào ngày 24/4 tới.

