Những lý do có thể khiến 'cửa trên' ở châu Âu đồng loạt mất điểm - Bóng Đá

Chelsea nên coi chừng màn kịch của Mourinho

Xét về thực lực lẫn phong độ vào thời điểm hiện tại, Chelsea hoàn toàn 'ăn đứt' so với Man Utd. Tuy nhiên không vì thế mà Chelsea được phép chủ quan trước chuyến làm khách tới Old Trafford lần này, khi phía trước có thể là một 'cạm bẫy' mà thầy trò HLV Mourinho đã dựng sẵn. Có lẽ đằng sau màn trình diễn tệ dến không ngờ của Quỷ Đỏ trước Anderlecht, có một âm mưu nào đó? Liệu có chăng Người Đặc Biệt và các học trò đang cố tính giữ sức, hay che giấu một 'ngón đòn hiểm' nào đó trước thềm đại chiến với The Blues lần này chăng?

Bayern Munich tan hoang hàng thủ

Bayer chỉ mới thắng đúng 1 lần trong 9 trận gần nhất, và đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH tại Bundesliga. Vậy đâu là cơ sở để thầy trò HLV Korkut có thể tự tin trước cuộc tiếp đón một Hùm Xám hùng mạnh vào cuối tuần này? Ngoài yếu tố sân nhà, thì còn một yếu tố khác sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng thua của Bayern ở trận đấu này. Cụ thể đó là yếu tố lực lượng, khi các ngôi sao hàng thủ của Hùm Xám như Boateng, Martinez và Hummels đều đang gặp chấn thương. Thậm chí ngay cả khi các cầu thủ này có thể kịp hồi phục để ra sân, thì chưa chắc HLV Ancelotti đã muốn sử dụng, khi họ vẫn còn một nhiệm vụ 'ngược dòng' đầy khó khăn tại Bernabeu vào giữa tuần sau.

Leicester luôn sẵn sàng 'buông'

Sau những gì đã làm được kể từ khi HLV Shakespeare lên nắm quyền, Leicester hoàn toàn có thể đánh bại Crystal Palace vào tối nay. Tuy nhiên đó là khi Bầy Cáo thật sự muốn chơi hết sức để tránh nhóm cầm đèn đỏ. Còn khi cơn bĩ cực đã lùi lại phía sau, họ có quyền toàn tính, lựa chọn. Lúc này, Leiceter chỉ cần thêm 4 điểm nữa là có thể trụ hạng, họ có thể làm điều này vào một lúc nào khác, sau khi đã "giải xong bài toán" Champions League, tức đã "thanh toán" xong Atletico Madrid, đội đang dẫn trước họ 1-0 sau khi kết thúc lượt đi tại vòng tứ kết.

Bournemouth không dễ để Tottenham 'xơi tái'

Với những gì đã thể hiện trước Liverpool và Chelsea trong 2 trận gần đây, Bournemouth đã chứng minh họ hoàn toàn không phải là một đội bóng dễ bắt nạt tại Ngoại hạng Anh. Tottenham tuy có thể tự tin vào thành tích sân nhà tốt nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (giành 44/48 điểm tuyệt đối), nhưng không họ cũng cần phải rất dè chừng khả năng thi đấu trên sân khách của Bournemouth. Cụ thể trong 3 lần thi đấu xa nhà gần nhất, thầy trò của HLV Eddie Howe đã không thua lấy 1 lần (trước Southampton, Man Utd và Liverpool).

Pescara và sự vô tâm của Juventus

Với khoảng cách tương đối an toàn trước AS Roma trong cuộc đua vô địch tại Serie A, thời gian gần đây Juventus đã bắt đầu có dấu hiệu thi đấu hời hợt, cầm chừng tại giải đấu số 1 của nước Ý. Có những thời điểm, đoàn quân của HLV Allegri thậm chí còn chẳng bận tâm đến việc tổ chức lên bóng như hiệp 2 trước Sapmdoria (cầm bóng 60% nhưng chẳng có một cú sút nào). Với một thái độ thì đấu hời hợt ấy, nếu Bà đầm chia điểm trước Pescara ở trận đấu cuối tuần này thì cũng chẳng có gì lạ. Cần biết rằng 2 vòng gần đây Pescara đều chơi khá hay, khi lần lượt cầm chân cả Milan lẫn Empoli.

Xú - Thể thao Việt Nam | 14:45 15/04/2017