Man United vs Reading: Ngày về của Jaap Stam

Jaap Stam từng là hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Hà Lan, khi Man Utd từng bỏ ra tới 10.6 triệu bảng để chiêu mộ ông từ PSV. Tại Old Trafford, Stam nhanh chóng trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất và vươn tới đỉnh cao với cú ăn ba thần thánh ngay ở mùa giải đầu tiên đặt chân đến nước Anh. Chính HLV Alex Ferguson cũng đã từng phải thừa nhận việc để cầu thủ đầu trọc này chuyển sang Lazio với giá 15,3 triệu bảng năm 2001 là quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của ông. Giờ đây với việc Stam đang là HLV trưởng Reading, trận đấu sắp tới tại Old Trafford chắc chắn sẽ là một dịp không thể bỏ lỡ của NHM bóng đá, đặc biệt là CĐV của Quỷ Đỏ.

Liverpool vs Plymouth: Ngày tái xuất của 'ngôi sao bị lãng quên'

Với nhiều người, cái tên Joe Gomez có lẽ chẳng để lại được quá nhiều ấn tượng. Nhưng với một vài CĐV của Liverpool thì đây chính là một trong những tân binh chơi ấn tượng nhất của đội bóng trong mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên sau một chấn thương trong lúc tập trung cùng tuyển U-21 Anh, Joe Gomez đã phải nghỉ thi đấu 1 năm. Theo những thông tin mới nhất, nhiều khả năng ngôi sao trẻ của Liverpool sẽ được Klopp tung vào sân trong trận đấu với Plymouth sắp tới đây.

Video tài năng của Joe Gomez

Wycombe vs Stourbridge: Hiện tượng là đây?

Trong suốt chiều dài lịch sử, cúp FA luôn chứng kiến rất nhiều bất ngờ xảy ra từ các đội bóng nhỏ bé. Năm nay, Stourbridge chính là một trong những bất ngờ được NHM chờ đợi nhất tại giải đấu. Nghe tới đây, nhiều người sẽ lập tức đi tìm hiểu xem Stourbridge là ai, và lập tức họ sẽ cảm thấy rất khó khăn để tìm được những thông tin về Stourbridge. Đó là điều dễ hiểu khi Stourbridge đang thi đấu ở tận giải hạng 7 tại nước Anh, và đang xếp tận vị thứ 9 ở giải đấu này. Stourbridge đang chính là đội bóng có thứ hạng thấp nhật có mặt tại vòng 3 cúp FA lần này, một đội bóng thật sự rất đáng để theo dõi.

Bolton Wanderers vs Crystal Palace: Ngày về của Big Sam

Cũng giống như trường hợp của Jaap Stam khi tái ngộ cùng Man Utd, ở lượt trận vòng 3 cúp FA lần này cũng sẽ chứng kiến ngày về nhà xưa của Big Sam. Trước khi nhận lời dẫn dắt Crystal Palace cách đây không lâu, Big Sam đã từng chinh chiến qua rất nhiều đội bóng và Bolton Wanderers chính là đội bóng mà vị chiến lược gia mà chiến lược gia 62 tuổi này gắn bó lâu nhất với 8 năm từ 1999 đến 2007. Nói về trận đấu này, Big Sam cũng đã tỏ ra rất buồn khi cho biết: "Tôi thật sự rất đau khi phải trực tiếp chứng khiến những chuyện như thế này. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng tận hưởng những giây phút trở lại lần này."

Hull City vs Swansea City: Trận chiến của những tướng mới

Hull City vs Swansea City là một trong những cặp đấu rất thú vị tại vòng 3 cúp FA lần này, khi đây đều là đội bóng vừa chỉ mới thay tướng trong thời gian gần đây. Thậm chí cả Marco Silva lẫn Paul Clement đều chưa có một trận đấu chính thức nào trong cương vị mới. So với Paul Clement, người đồng nghiệp bên phía Hull City đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cánh truyền thông hơn đôi chút, khi Marco Silva đang được so sánh như một 'Mourinho tiếp theo' của bóng đá Bồ Đào Nha. Hãy xem 'Người Đặc Biệt' mới này sẽ làm được những gì trong trận đấu đầu tiên nắm quyền tại Hull City.

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:15 07/01/2017