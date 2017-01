Những điểm nóng trong trận đấu giữa Liverpool và Southampton - Bóng Đá

Daniel Sturridge vs Virgil van Dijk

Sturridge có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất của trên hàng công của Liverpool vào thời điểm này, nhưng chắc chắn tuyển thủ người Anh chính là một trong những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất của The Kop. Theo nhiều nguồn tin, rất có thể HLV Klopp sẽ cho Sturridge đá chính trong chuyến hành quân đến St Mary vào rạng sáng mai.

Nếu Sturridge thật sự ra sân, người sẽ đảm nhận vai trò bắt chết tiền đạo bên phía Liverpool sẽ không ai khác ngoài Virgil van Dijk, ngôi sao và đồng thời cũng là chỗ dựa đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ của Southampton trong mùa giải năm nay. Đây sẽ là một cuộc đối đầu hết sức thú vị và là một trong những điểm mấu chốt quyết định đến thành bại của Liverpool và Southampton trong trận đấu này.

Video tài năng của Sturridge

Emre Can vs James Ward-Prowse

Jordan Henderson tuy đã hồi phục chấn thương nhưng khả năng đội trưởng của Liverpool ra sân trong trận đấu tối này vẫn còn bỏ ngỏ, nhất là khi cuối tuần này Liverpool sẽ có trận đấu rất quan trọng với Man Utd tại vòng 21 Ngoại hạng Anh. Nếu Henderson thật sự không thể ra sân, Emre Can có lẽ chính là người đảm nhận vai trò giữ nhịp và điều phối lối chơi cho Liverpool ở trong trận đấu này.

Đảm nhận vai trò tương tự Emre Can ở bên phía đội chủ nhà sẽ là James Ward-Prowse. Người giành chiến thắng trong cuộc chiến tuyến giữa này sẽ giúp cho đội bóng của mình kiểm soát được tốt hơn thế trận trên sân. Ở Can, người hâm mộ đánh giá cao ở anh về sức mạnh và khả năng tranh chấp bóng. Còn ở Ward-Prowse, đây là một cầu thủ có khả năng cầm trịch và phát bóng dài rất tốt.



Ragnar Klavan vs Nathan Redmond

Với việc chân sút chủ lực Charlie Austin không thể góp mặt, Nathan Redmond sẽ là một trong những niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của Southampton trong trận đấu lần này. Tuy còn khá trẻ, nhưng chắc chắn Liverpool sẽ không thể đánh giá thấp Redmond khi đây là một cầu thủ có khả năng tạo tính đột biến rất cao nhờ kỹ thuật và kỹ năng rê bóng rất tốt của mình.

Sự 'tinh ranh' trong cách đi bóng và di chuyển của Redmond sẽ là một thử thách rất lớn dành cho những trung vệ không quá nhanh nhẹn như Ragnar Klavan bên phía Liverpool. Mặc dù vậy, trong suốt mùa giải năm nay Klavan cũng đã để lại được rất nhiều ấn tượng nhờ khả năng thi đấu tập trung và chắc chắn của mình, do đó việc 'bắt chết' Redmond là một nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong khả năng của trung vệ 31 tuổi này.

Xú - Thể thao Việt Nam | 15:05 11/01/2017