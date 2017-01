Những điểm nhấn vòng 2 V-League: Máu, nước mắt và dấu ấn trọng tài

Giọt máu của “chiến binh” Đông Triều trên sân Pleiku

Đong Triều đã đổ khá nhiều máu trên sân Pleiku trong trận đấu gặp Hải Phòng. Ảnh: Hữu Tuấn.

Tỏa sáng với một bàn thắng giúp HAGL vươn lên dẫn trước Hải Phòng trong hiệp một của trận đấu, thế nhưng Đông Triều vẫn không thể mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ bóng đá phố núi. Bởi kết thúc 90 phút trên sân Pleiku, HAGL vẫn chấp nhận trận thua ngược 1-2 trước đội bóng đất Cảng.

Đáng buồn hơn, sau một pha va chạm trên sân trong hiệp hai, Đông Triều đã không thể tiếp sát cánh cùng đồng đội trên sân, bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định rút cầu thủ gốc Quảng Nam ra sân do máu đổ khá nhiều. Dù chiến đấu như một chiến binh trên sân Peliku, thế nhưng những Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh hay Đông Triều vẫn chưa có được niềm vui sau hai trận thua liên tiếp ở V-League 2017.

Nước mắt trung vệ Nam Anh trên sân Long An

Giọt nước mắt nghẹn ngào của Nam Anh khi Long An chia điểm với Becamex Bình Dương. Ảnh: Lê Phong.

Trung vệ Nam Anh được ban huấn luyện Long An tin tưởng trao cơ hội vào sân thi đấu khi tiếp đón Becamex Bình Dương trên sân nhà. Nam Anh chơi khá tròn vai khi đá cặp cùng trung vệ Hoàng Lâm. Bộ đôi trung vệ này đã khóa chặt ba ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Bình Dương là Sunday, Duragy, Anh Đức. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nam Anh bất cẩn để bóng chạm tay trong vòng cấm, vô tình giúp đội khách Bình Dương có 1 điểm rời Long An. Tỏ ra tiếc nuối và không kìm nén được cảm xúc khi ra mắt đội bóng mới Long An, Nam Anh bật khóc tức tưởi khi trận đấu kết thúc. Ngay lập tức trên khán đài, Chủ tịch CLB – Võ Thành Nhiệm xuống tận sân để động viên Nam Anh.

Đội nhà thua trận, Công Vinh vẫn thưởng nóng 200 triệu

Lần đầu tiên trong lịch sử của V-League đội bóng thua trận vẫn nhận tiền thưởng, đó là đội bóng của Công Vinh.

Công Vinh đã gây tiếng vang rất lớn khi lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Mới đây nhất khi CLB bóng đá TP.HCM thất thủ 0-2 trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh, Công Vinh đã làm điều từ trước đến nay chưa có chủ tịch nào làm, bởi đội nhà thua trận Vinh vẫn thưởng nóng 200 triệu. Theo lý giải của quyền Chủ tịch tân binh V-League 2017, thưởng vì đội bóng đã có tinh thần đoàn kết và quyết tâm cống hiến đến những phút cuối cùng trận đấu.

Trọng tài lại tiếp ghi dấu ấn.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Long An đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Duy Anh.

Vòng 1 V-League 2017, trên sân Cần Thơ, HLV Vũ Quang Bảo cũng lên tiếng trong tài Công Khanh đã cướp đi đội bóng của ông quả 11m. Trên sân Hàng Đẫy, trọng tài chính Đức Vũ cũng không cho Than Quảng Ninh được hưởng 11m, khi hậu vệ Văn Kiên (Hà Nội FC) kéo ngã cầu thủ Quảng Ninh trong vòng cấm. Ở vòng 2 V-League, tổ trọng tài điều khiển trận đấu trên sân Long An lại tiếp tục “tỏa sáng”, trận đấu được bù giờ thêm 4 phút, nhưng ông Võ Minh Trí cho thời gian bù giờ lên đến 6 phút. Điều đáng nói là trong tài bàn đã có hai lần giơ biển bù giờ, 1 lần 4 phút và 1 lần 1 phút. Điều này thật sự gây ra sự phẫn nộ đối với ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ Long An. Tất cả họ cho rằng, các vị Vua sân cỏ đã cướp đi của họ 1 bàn thắng.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 12:00 14/01/2017