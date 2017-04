Nhìn lại những sự cố của trọng tài tại V-League 2017

Từ đầu mùa giải đến giờ, có cảm giác không khi nào V-League có hai vòng đấu liên tiếp diễn ra mà không có những lùm xùm về trọng tài. Những sự cố và tranh cãi liên quan đến quyết định của những vị vua áo đen xảy ra liên tục. Phần nhiều trong số chúng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu, điều đó khiến các cầu thủ, BHL các đội bóng ức chế dẫn đến những sự việc không đáng có. Sau đây là những vụ việc nổi bật.

1. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ bỏ qua Penaty ở Vòng 1 (Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh)

Trọng tài Nguyễn Đức Vũ bỏ qua Penaty ở Vòng 1 (Hà Nội 3-2 Than Quảng Ninh).

Trọng tài Nguyễn Đức Vũ là người mở đầu cho một chuỗi những tranh cãi về trọng tài tại mùa giải năm nay và nó bắt đầu ngay từ vòng 1. Tình huống tiền đạo Jardel (T.Quảng Ninh) bị kéo ngã trong vòng cấm là khá rõ ràng, trọng tài Vũ có góc quan sát tốt nhưng lại không cắt còi, lúc này là những phút cuối trận và Than QN đang bị dẫn 3-2. Sau trận đấu ông đã bị tạm đình chỉ công tác.

2. Trọng tài Nguyễn Hiền Triết giơ bảng bù giờ hai lần ở Vòng 2

Dư âm về sai lầm của trọng tài Nguyễn Đức Vũ còn chưa lắng xuống thì ngay sau đó ở vòng 2, trận đấu giữa LA và Bình Dương khép lại với sự lộn xộn trên khán đài sau quyết định khó hiểu của trọng tài thứ tư Hiền Triết. Ở trận đấu này, trọng tài Hiền Triết giơ bảng bù giờ 4 phút trong hiệp 2, nhưng sau đó lại tiếp tục giơ bảng bù giờ thêm 1 phút khiến Long An bị gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5. Quyết định của trọng tài Triết có thể nói là hy hữu trong làng bóng đá ở cả Việt Nam và thế giới, bởi không có quy định nào cho phép trọng tài giơ bảng bù giờ 2 lần trong 1 hiệp.

3. Trọng tài Trung Kiên B cùng sự cố ở vòng 5 (SLNA 2-4 Quảng Nam)

Trọng tài Trung Kiên B cùng sự cố ở vòng 5 (SLNA 2-4 Quảng Nam).

Ở trận đấu này, trọng tài Trung Kiên B mắc sai lầm khi không thổi phạt với cầu thủ Quảng Nam khi phạm lỗi với Nguyên Mạnh. Sau tình huống này Quảng Nam có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2. Điều này khiến các cầu thủ SLNA ức chế, họ để thua thêm một bàn nữa và kết thúc trận với trận thua 4-2. Sau đó ông Kiên B đã nhận ra sai lầm ở trận đấu này và lên tiếng xin lỗi. Sự việc này khiến trọng tài Trung Kiên B bị treo còi ở vòng 6 V-League 2017.

4. Trọng tài Nguyễn Hiền Triết và CĐV Hải Phòng (Vòng 6)

Lại là trọng tài Hiền Triết gây bão. Phút 61, trọng tài Hiền Triết cho Hà Nội FC hưởng 11m sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sự việc này sẽ không có gì quá đáng nói nếu như không có những phản ứng thái quá của CĐV Hải Phòng sau đó. Các CĐV “Hooligan” của Hải Phòng đã đồng thanh nói những lời lẽ thóa mạ trọng tài, những lời đó là gì thì ai xem qua truyền hình cũng nghe rõ. Sự cố này sau đó đã khiến CLB Hải Phòng phải nộp phạy 50 triệu đồng, còn sân Lạch Tray bị cấm mở của cho khán giả một trận đấu.

5. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư và sự cố Long An (Vòng 6)

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư và sự cố Long An (Vòng 6).

Cũng ở vòng đấu thứ 6, phút 82, ở trận đấu giữa TP HCM với Long An, khi tỉ số đang là 2-2 Hoàng Lâm có pha va chạm với Dyachenko trong vòng cấm, trọng tài Nguyễn Trọng Thư quyết định cho TP HCM được hưởng quả đá phạt đền. Ngay sau đó, BHL và các cầu thủ Long An đã phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài, họ bảo nhau bỏ dở trận đấu. Mặc dù, sau đó Long An vào sân, nhưng các cầu thủ chỉ “đứng im” để cho TP HCM ghi liền 3 bàn thắng và giành chiến thắng 5-2. Đây là một vết nhơ lớn trong lịch sử của CLB Long An và của cả V-League.

6. Sự cố bẻ còi của trọng tài Trần Xuân Kiên ở vòng 12

Sự cố bẻ còi của trọng tài Trần Xuân Kiên ở vòng 12.

Mới đây nhất, V-League lại được phen chao đảo với sự cố bẻ còi trên sân Pleiku ngày hôm qua. Đầu tiên là tình huống phạt thẻ đỏ khiến A Hoàng bị đuổi khỏi sân. Sau đó là tình huống gây tranh cãi khi Văn Thanh ghi bàn nâng tỉ số 3-0, trọng tài Trần Xuân Kiên bẻ còi không công nhận bàn thắng ở phút 62. Nhưng sau đó, khi FLC Thanh Hóa có bàn thắng dẫn ngược 3-2 ở tư thế khá nhạy cảm của Uche ở phút 91 khiến lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ HAGL ức chế.

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 13:30 09/04/2017