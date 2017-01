Nastia Liukin - Nữ hoàng thể dục dụng cụ quyến rũ

Nastia Liukin chinh phục khán giả không chỉ bằng bài thi TDDC xuất sắc ở nội dung toàn năng cá nhân nữ, mà còn bằng vẻ khả ái qua những khuôn hình đời thường. Những động tác mềm mại của Nastia Liukin càng góp phần tôn thêm vẻ nữ tính của cô.

Liukin cũng đã thể hiện được tài năng diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là trong bộ phim năm 2006 Stick It, trước khi tham gia một số dự án truyền hình đình đám khác như Gossip Girl (Bà tám xứ Mỹ), Make It Or Break It và Hellcats. Hiện Liukin đang là nhà phân tích thể thao cho đài NBC.

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 18:23 11/01/2017