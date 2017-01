Dion Phaneuf là VĐV Hockey tài năng của Canada. Khá dễ hiểu khi anh chinh phục được nữ diễn viên có tiếng tại Hollywood - Elisha Cuthbert. Hai người đã kết hơn từ năm 2013.

Elisha Cuthbert năm nay đã 34 tuổi, là nữ diễn viên và người mẫu của Canada. Cô được quốc tế biết đến với vai Kim Bauer trong phim truyền hình 24 của hãng Fox, Danielle trong bộ phim hài tuổi teen The Girl Next Door và Carly Jones phim House of Wax.

04/01/2017