Morata và điệp vụ hóa giải 'lời nguyền số 9' - Bóng Đá

"Lời nguyền số 9" luôn là nỗi ám ảnh đối với các chân sút tại Chelsea. Đã có không ít tiền đạo phải ngậm ngùi rời khỏi The Blues vì chiếc áo số 9 ám ảnh họ. Nhìn về lịch sử của CLB thành London thì có đến 9 cầu thủ mặc áo số 9 thất bại tại đây.

Trong đó có những cái tên đình đám như Mateja Kezman, Franco Di Santo, Fernando Torres và thậm chí là "Mãnh hổ" Radamel Falcao. Nhưng vẫn có 2 cái tên thành công khi khoác áo số 9 đó là Gianlucca Vialli và Jimmy Floyd Hasselbaink.

Morata đang phá dớp số 9?

Gianlucca Vialli thi đấu cho Chelsea từ 1996 đến 1999. Ông được Ruud Gullit chiêu mộ dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 1996, và nhanh chóng để lại ấn tượng với 40 bàn thắng, góp phần giúp Chelsea giành hai chiếc cúp Ngoại hạng Anh.

Người thứ hai là Jimmy Floyd Hasselbaink. Ông thi đấu tại the Blues năm 2000 đến 2004. Ông sở hữu 88 bàn trong 177 lần ra sân, và được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại tại sân Stamford Bridge.

Có 12 người (tính luôn Morata hiện nay) nhận áo số 9 nhưng chí có 2 trong số đó tạo được dấu ấn. Quả nhiên "lời nguyền số 9" quá nặng nề cho dù người mặc nó có là một siêu sao đi chăng nữa. Nhưng Morata lại đang thành công với chiếc áo này tính đến thời điểm hiện tại.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đang có 10 bàn thắng sau 20 trận thi đấu cho Chelsea. Đây là một thành tích rất tốt với anh. Vậy đâu là bí quyết để chân sút tân binh này tỏa sáng nhanh như thế?

Có thể nói Morata đến thi đấu cho Chelsea trong thời điểm khá may mắn. Chân sút chủ lực của The Blues mùa vừa rồi là Diego Costa bị HLV Antonio Conte tống khứ khỏi Stamford Bridge và hiển nhiên Morata trở thành sự lựa chọn số 1 khi được mua về với giá 70,7 triệu bảng. Trong khi nếu nhìn về các ngôi sao khác khoác áo số 9 tại đây thì ít ai may mắn như anh.

Như Torres luôn phải đứng sau một cái bóng quá lớn của Didier Drogba. Còn Falcao thì anh lại phải cạnh tranh với một Costa lầm lì và hiệu quả. Chính vì thế hai ngôi sao khoác áo số 9 trong quá khứ dường như bị cô lập vì họ không thể tỏa sáng bằng một tiền đạo khác. Dần dần chính sự cạnh tranh bất thành đó đã khiến họ sa sút lúc nào không hay.

Có lẽ một phần may mắn nữa cho Morata khi anh đến Chelsea. Anh có những đồng đội là chân chuyền rất tốt tại The Blues như Eden Hazard, Willian, Marcos Alonso, N'Golo Kante, Cesc Fabregas. Nhưng nếu nhìn về Torres thì chính anh chọn đưa mình vào thế khó, T9 không cho thấy được sự hòa nhập tốt với những đồng đội lúc bấy giờ.

Morata luôn thi đấu vì tập thể là trên hết.

Torres chưa bao giờ chơi tốt khi có đối tác hỗ trợ bên cánh. Ở Liverpool, chỗ đứng của anh là duy nhất, không có một ai khác đứng song song. Đến với Chelsea, Torres buộc phải dạt cánh khi Drogba vẫn được ưu tiên bố trí đá trung phong cắm. Và thế là thất bại.

Còn trường hợp của Falcao thì anh luôn cần một đồng đội sắm vai tiền đạo ảo để hỗ trợ, còn sang Chelsea, đội bóng lại đòi hỏi anh có lỹ năng giữ bóng và xử lý trong tư thế xoay lưng với khung thành đối phương, hỗ trợ các đồng đội xung quanh. Anh không làm được tốt bằng Costa nên mất vị trí.

Còn Morata khi đến The Blues anh lại được hỗ trợ quá nhiều từ những chân chuyền cực tốt. Hơn nữa chính bản thân tiền đạo người Tây Ban Nha cũng biết thích nghi khi chấp nhận đá dạt cánh, đá lùi sâu để tự tìm bóng. Có thể nói Morata có thể giữ vai trò tiền đạo lẫn tiền vệ công đều ổn.

Cá nhân chỉ có thể tỏa sáng khi đội bóng là một tập thể đích thực.

Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ Hazard ghi bàn và ngược lại. Thành công của anh đến từ sự chấp nhận hòa nhập cùng đồng đội và sẵn sàng chơi như một tiền vệ hộ công nếu cần. Bằng chứng là đến nay anh đã có 4 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội.

Vì thế mới thấy, ở Chelsea chẳng có "lời nguyền số 9" nào cả. Vốn dĩ những ngôi sao đi trước quá ôm cái tôi và khư khư bảo thủ lối chơi của họ. Nếu muốn tỏa sáng thì đôi khi phải lùi một bước và sánh vai cùng đồng đội. Đó là điều Morata làm được.

Có chăng số 9 bị "ma ám" là do chính cái tôi của các tiền đạo giết họ chứ chẳng có một con ma nào trên lưng áo cả. Mong rằng Morata sẽ là người "trừ tà" cho chiếc áo số 9 và minh oan cho truyền thông biết rằng: chiếc áo ấy vốn dĩ chưa bao giờ có tội.

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 03/12/2017