Megan McKenna - Mỹ nữ xứ sương mù yêu mến Dele Alli

Trên mạng xã hội, Megan thu hút hơn 2 triệu người theo dõi. Cô nàng hiện đang là diễn viên kiêm người mẫu tự do. Megan rất chịu khó xuất hiện tại các sự kiện ở xứ sương mù. Vẻ ngoài thu hút giúp cô nàng gây được sự chú ý của dư luận. Một số chương trình đáng chú ý có sự góp mặt của Megan bao gồm The Only Way Is Essex hay Ex on the Beach. Megan từng thừa nhận bản thân rất yêu thích tài năng của tiền vệ trẻ Dele Alli.

Video tài năng của Alli:

Trần Duy - BongDa.com.vn - TTVN | 11:05 02/12/2017