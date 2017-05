Megan McKenna - "Bóng hồng" nước Anh si mê Dele Alli

Megan McKenna là ngôi sao truyền hình của xứ sở sương mù. Người đẹp này từng tham gia một số show truyền hình thực tế như The Only Way Is Essex, Ex on the Beach hay Celebrity Big Brother.

Chiêm ngưỡng nhan sắc của Megan McKenna:

Khi chứng kiến Dele Alli chơi bóng, Megan đã lập tức bị cuốn hút. Cô nàng cho biết: "Không hiểu sao trái tim tôi như rung động khi chứng kiến bàn thắng đầu tiên của Alli ghi được cho ĐT Anh. Tôi muốn có một cuộc hẹn hò nghiêm túc với anh ấy”.

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 16:10 15/05/2017