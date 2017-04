Man Utd của Mourinho sắp lập kỷ lục mới

Sau trận hòa trước Manchester City, Manchester United đã chính phức san bằng kỷ lục 24 trận bất bại trong một mùa giải tại đấu trường Ngoại hạnh Anh của huyền thoại Sir Alex Ferguson ở mùa 2010/11. Như vậy, HLV Jose Mourinho đang đứng trước cơ hội rất lớn tạo nên lịch sử.

Mourinho sắp đi vào lịch sử Quỷ đỏ.

Theo đó, chỉ cần không thua trước Swansea ở vòng đấu 35, Quỷ đỏ thành Manchester sẽ lập kỷ lục mới với 25 trận bất bại rất đáng tự hào. Kể từ sau thất bại 0-4 trước Chelsea hồi tháng 10 năm ngoái, Man Utd đã giành được 13 chiến thắng, 11 trận hòa và chưa một lần nếm trải thất bại.

Ở mùa giải 2010/2011, Man Utd của Sir Alex Ferguson đã cán đích ở ngôi vị số 1 bóng đá Anh với cách biệt 9 điểm so với nhóm bám đuổi, còn giờ đây, thầy trò HLV Jose Mourinho đang phải vật lộn trong cuộc chiến Top 4 đầy cam go do hòa quá nhiều.

Hiện tại, Man United đang kém Man City ở vị trí thứ 4 đúng 1 điểm nhưng lịch thi đấu sắp tới của họ sẽ cực kỳ khó nhằn bởi trước mắt họ là Tottenham và Arsenal cũng đang rất khát điểm trong cuộc đua vô địch cũng như giành vé dự Champions League.

Video Man City 0-0 Man Utd:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 15:04 29/04/2017