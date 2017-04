Lượt đi V-League 2017: Tan nát miền Tây

V-League 2017 chỉ có 1 suất xuống hạng và vị trí nguy hiểm nhất đang thuộc về thầy trò HLV Minh Phương. Sau 13 vòng đấu, CLB Long An chỉ có 5 điểm và mọi thông số đều đang chống lại họ. Sự cố sân Thống Nhất quả thật đã đánh gục CLB Long An khi cho đến nay, họ vẫn chưa thể đứng dậy và có những tia hy vọng cho suất trụ hạng.

Long An đang đội sổ ở V-League 2017 với vỏn vẹn đúng 5 điểm sau 13 vòng đấu. Ảnh: Đình Viên.

CLB Long An có đến 10 thất bại cùng 2 trận hòa trong 13 trận đã thi đấu là thành tích bết bát và thật khó để sửa sai ở lượt về. Những chuyển động ở sân Long An cho thấy đội bóng này đang rất tích cực tìm kiếm nhân sự và sẵn sàng tự cứu lấy mình. Tuy nhiên, chặng đường ở lượt về đang có rất nhiều chông gai mà nếu thêm một lần vấp ngã nữa sẽ càng dìm CLB Long An xuống hạng sớm hơn.

Nhìn vào CLB Long An thì có thể thấy rằng, vị trí yếu nhất và cần bổ sung nhất chính là những gì mà Minh Nhựt và Quang Thanh để lại. Để có những nhân sự tốt nhất và vừa tầm, CLB Long An cần phải nhanh tay trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, đội bóng này buộc phải chi mạnh tay nếu muốn ở lại V-League 2018. Đồng thời, CLB Long An sẽ phải chấn chỉnh ngoại binh và những cầu thủ ở lại bởi đó chính là vấn đề của đội bóng này.

Không bị sự cố như CLB Long An nhưng XSKT Cần Thơ lại gặp vấn đề khác. Đó là lực lượng của HLV Vũ Quang Bảo không còn tinh nhuệ và đông nhưng không đủ chất. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu chính là tâm trạng của XSKT Cần Thơ ở thời điểm hiện tại. Họ cũng không cho thấy sẽ sẵn sàng mua sắm mạnh tay để cải thiện vị trí và số phận của đội bóng.

Cần Thơ cũng chẳng khá hơn là bao với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng V-League 2017. Ảnh: Duy Anh.

Dường như thấy được số phận của CLB Long An và lợi thế còn 1 trận chưa thi đấu nên XSKT Cần Thơ nỗ lực trong giới hạn cho phép. Đó là lý do vì sao mà XSKT Cần Thơ đã có 7 thất bại cùng 4 trận hòa nhưng đội bóng này vẫn “bình chân như vại”. Thật ra, điều đó đã tố cáo rằng, XSKT Cần Thơ không đủ tiềm lực tài chính để mua sắm ngôi sao như trước nên họ “giật gấu vá vai” là chủ yếu.

Điểm qua tình hình của XSKT Cần Thơ và CLB Long An để thấy rằng nền bóng đá miền Tây đang rơi hoàn cảnh khá ảm đạm. Sự thiếu nhạy bén trong cơ chế chuyển đổi mô hình hoạt động, lạc hậu nhiều thứ và tài chính không đủ mạnh là những nguyên nhân cơ bản khiến bóng đá miền Tây “rơi rụng” dần. XSKT Cần Thơ hay CLB Long An sẽ nhận vé xuống hạng đã không còn nhận sự quan tâm của dư luận nữa. Sự quan tâm lớn nhất chính là việc bóng đá miền Tây đang tan nát và số phận của những đội bóng rớt hạng sẽ tồn tại hay diệt vong mà thôi.

18:00 20/04/2017