Long An không thể hóa giải lời nguyền trước SLNA - Bóng Đá

Long An (đỏ) vẫn chưa thể bước qua lời nguyền để có được chiến thắng trước SLNA. Ảnh: Đình Viên.

Được thi đấu trên sân nhà tiếp đón SLNA, các cầu thủ Long An tràn đầy quyết tâm để có chiến thắng thư hai ở mùa giải năm nay. Hiện tại, đội khách SLNA cũng không có được phong độ tốt nhất, sau ba trận đấu của V-League 2017, thầy trò HLV Đức Thắng chỉ có được 2 điểm. Vậy nên, hành quân đến Tân An, đội bóng xứ Nghệ cũng ấp ủ rất nhiều hy vọng để có điểm.

Không có quá nhiều điểm khác biệt trong 45 phút đầu tiên của hiệp một, cả chủ nhà Long An và SLNA đều chơi khá nhạt nhòa. Bên phía chủ nhà Long An, Oseni và Apollon là hai cái tên được HLV Ngô Quang Sang bố trí đá cao nhất trên hàng công đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, một ngày mà Ngọc Hải và Nguyên Mạnh thi đấu khá ổn định giúp khung thành đội khách giữ sạch lưới.

Bên phía đội khách SLNA Henry, Phi Sơn, Xuân Mạnh,... là những cái tên thi đấu khá mạnh mẽ. Thế nhưng, lần lượt những cú dứt điểm của đội bóng áo vàng không thể thắng được thủ môn Minh Nhựt. Bất phân thắng bại trong 45 phút đầu tiên, Long An có hàng loạt sự thay đổi người trong những phút đầu tiên hiệp hai. Tuy nhiên, nút thắt của trận đấu lại đến từ những sai lầm của hàng thủ Long An.

SLNA (vàng) giành chiến thắng 2-1 trước Long An ngay trên sân Tân An. Ảnh: Đình Viên.

Phút 49, Olaha Michael chuyền bóng dễ dàng cho tiền đạo Henry, không có bất kỳ một sự áp sát nào của hàng thủ đội bóng áo đỏ, tiền đạo SLNA ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội nhà. Chưa đầy hai phút sau bàn thua của Long An, lại là Henry Shackiel ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 sau đường căng ngang chính xác của Văn Đức.

Như một lời nguyền với CLB bóng đá Long An, hai mùa giải liên tiếp họ chưa thể thắng SLNA trên sân nhà. Phút 82, cơ hội được nhen nhóm với thầy trò HLV Ngô Quang Sang khi đội nhà được hưởng quả phạt đền, trên chấm 11m, tiền đạo Apollon rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội nhà Long An. Dù rất cố gắng trong những phút còn lại trận đấu, thế nhưng Long An vẫn chấp nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước SLNA.

Bàn thắng:

SLNA: Henry Shackiel (49', 52')

Long An: Apollon (82’)

Đội hình xuất phát

Long An: Minh Nhựt, Tấn Tài, Quý Sửu, Tài Lộc, Danh Ngọc, Quang Thanh, Apollon, Phan Tấn Tài, Nam Anh, Hoàng Lâm, Oseni.

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Văn Vinh, Ngọc Toàn, Phi Sơn, Xuân Mạnh, Văn Đức, Sỹ Nam, Henry Shackiel, Olaha Michael.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 18:50 22/01/2017