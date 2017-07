Long An bên vực thẳm, HLV Minh Phương quyết không buông xuôi

HLV Minh Phương vẫn đang cố gắng xây dựng lại tinh thần thi đấu cho học trò trong các buổi tập của Long An. Ảnh: Đình Viên.

Dường như vận đen vẫn chưa buông các cầu thủ Long An ở V-League 2017. Cú sốc ở vòng 6 V-League ngày (19/02) trên sân Thống Nhất khiến Long An đang kiệt quệ. Mất đi những con người giàu kinh nghiệm trong “ca-bin” như Huỳnh Ngọc Sang, Ngô Quang Sang, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm và hai kép chính trên sân là đội trưởng Quang Thanh và thủ môn Minh Nhật, bên cạnh đó là tinh thần đi xuống của các cầu thủ, Long An đã và đang, thật sự đắm trên con thuyền của V-League 2017.

Nói đến vận đen của Long An ở mùa giải 2017 thì khó kể hết được, bởi những lúc quan trọng nhất thì Nam Anh, Quốc Cường, Hoàng Lâm, Tấn Tài,... những vị trí trụ cột của Long An ngã lăn ra chấn thương. Hay đơn cử như mới đây nhất, Long An không thi đấu, chỉ tập nội bộ cùng đội tuy nhiên trung vệ Nam Anh, người được Minh Phương đánh giá rất cao và sẽ là miêng vá chắc chắn ở hàng thủ những vòng đấu cuối V-League 2017. Thế nhưng ở buổi tập nội bộ gần đây Nam Anh lại dính chấn thương rách sụn chêm và dây chằng gối, cần phải phẫu thuật. Theo kết luận Nam Anh sẽ sớm chia tay mùa giải 2017, vì sau phẫu thuật cầu thủ thuộc bên chế Sài Gòn FC cần phải từ 6-7 tháng mới có thể tập luyện trở lại tập luyện.

Các cầu thủ Long An đang gặp rất nhiều khó khăn ở V-League 2017. Ảnh: Đình Viên.

Với tình hình hiện tại có thể nói Long An đang bị dồn vào thế chân tường, con đường về với hạng nhất của họ đã rất gần. Tuy nhiên trong buổi trả lời truyền thông mới đây, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn đang cố gắng sốc tinh thần cho các học trò và quyết không buông xuôi ở V-League 2017: “Hiện tại đội vẫn tập bình thường, tất cả vẫn tập luyện rất hăng say, khi V-League trở lại chỉ cần một chiến thắng tinh thần của toàn đội sẽ thay đổi. Bản thân tôi luôn có bài tập mới cho toàn đội, ban huấn luyện cũng sẽ tạo niềm vui cho toàn đội trong buổi tập, điều này giúp đội phấn khởi hơn. Đến thời điểm này Long An xác định mỗi trận đấu là trận chung kết, cố gắng thi đấu hết mình không buông xuôi,” HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ sau buổi tập Long An.

Được biết trong thời gian tới CLB Long An vẫn tập luyện tại đại bản doanh của mình, có 3 cầu thủ ở đội một Long An là Hà Vũ Em, Lê Phạm Thành Long và Lương Hoàng Nam sẽ tham dự giải U21 QG trong màu áo U21 Long An . Sau đó đội đá tập với các đội bóng miền Tây cho đến khi giải V-league thi đấu trở lại. Sau 16 vòng đấu ở V-League 2017, Long An mới có được 5 điểm, đứng chót bảng xếp hạng với 17 bàn thắng và 39 bàn thủng lưới. Ở vòng đấu thứ 17 V-League 2017 ngày (10/09), Long An sẽ được chơi trên sân nhà tiếp đón CLB Quảng Nam FC, đội bóng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 11:40 29/07/2017