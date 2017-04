Lo sợ khủng bố, UEFA siết chặt an ninh - Bóng Đá

UEFA đã tiến hành thêm các biên pháp an ninh, sau vụ khủng bố trước thềm trận tứ kết UEFA Champions League giữa Borussia Dortmund và AS Monaco đêm qua.

UEFA đã tiến hành thêm các biên pháp an ninh

Chỉ vài giờ trước khi diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết UEFA Champions League giữa Borussia Dortmund và AS Monaco, chiếc xe bus chở đội bóng Dortmund từ khách sạn tới sân vận động Signal Iduna Park đã bị tấn công. Theo các thông tin chính thức từ phía cảnh sát Dortmund, ba vụ nổ đã gây hư hỏng nặng cho chiếc xe bus chở đội bóng.

Đó là lý do an ninh trong hai trận đấu còn lại của vòng tứ kết Champions League (giữa Atletico Madrid - Leicester City và Bayern Munich - Real Madrid) được UEFA quan tâm đặc biệt. Các biện pháp an ninh đã được siết chặt, ở cả Munich và Madrid - hai thành phố sẽ diễn ra hai trận đấu đêm nay.

Chiếc xe bus chở đội Leicester City đến sân vận động của Atletico Madrid được cảnh sát Tây Ban Nha tăng cường an ninh và theo dõi đặc biệt. Dù trước đó, UEFA cũng tăng cường an ninh sau vụ khủng bố bằng xe tải ở Stockholm đầu tháng này.

"Tôi hết sức lo lắng," huấn luyện viên trưởng Atletico Madrid Diego Simeone nói. "Khủng bố khiến tôi hết sức lo lắng và đó là điều đang hiện diện đầu tiêu trong suy nghĩ của tôi."

NT - Thể Thao Việt Nam | 11:01 12/04/2017