Lo ngại khủng bố, UEFA yêu cầu đặc biệt cho chung kết Champions League

Theo The Sun, UEFA đã tổ chức các cuộc đàm phán với chính quyền xứ Wales để đưa ra các phương án đối phó với những cuộc khủng bố nhắm vào trận chung kết Champions League diễn ra vào ngày 3/6. Sân vận động Principality của thành phố Cardiff với sức chứa 74.500 chỗ ngồi sẽ là nơi tổ chức trận đấu quan trọng này.

Sân vận động Principality, nơi tổ chức trận chung kết Champions League 2016/17.

Trong đó, UEFA đã yêu cầu đóng kín mái vòm sân vận động Principality khi trận đấu diễn ra để phòng tránh trường hợp các phần tử khủng bố tấn công bằng máy bay chở bom không người lái. Bên cạnh đó, xứ Wales sẽ huy động 15.000 nhân viên an ninh và cảnh sát vũ trang bảo vệ cho trận chung kết Champions League.

Sau cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhằm vào CLB Borussia Dortmund trước trận đấu với Monaco ở tứ kết Champions League, UEFA nhanh chóng có những động thái nhằm bảo vệ các CLB trước nguy cơ khủng bố. Đặc biệt trước trận đấu giữa Man Utd với Anderlecht ở lượt đi tứ kết Europa League, các cầu thủ “Quỷ đỏ” đã nhận được sự bảo vệ tối đa về an ninh trên đất Bỉ với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát, an ninh hùng hậu cùng các tay súng bắn tỉa và trực thăng giám sát.

Lực lượng an ninh bảo vệ các ngôi sao Man Utd trước trận đấu với Anderlecht.

Một nguồn tin từ UEFA cho biết: “An ninh sẽ được thắt chặt và quy mô lớn chưa từng thấy để bảo vệ trận chung kết Champions League. UEFA lo ngại những con sói đơn độc có thể tấn công trận đấu bằng máy bay không người lái. Nó đang rất phổ biến ở Syria và Irac.”

“Những con sói đơn độc” ám chỉ những kẻ khủng bố hoạt động riêng rẽ không thuộc một tổ chức nào và mang nhiều tính tự phát.

Phát biểu trên The Sun lực lượng cảnh sát xứ Wales cho biết: “Kế hoạch an toàn và an ninh chi tiết chuẩn bị cho trận chung kết Champions League tại Cardiff đã được tiến hành trong nhiều tháng qua. UEFA và xứ Wales đã tính đến tất cả các khả năng có thể xảy ra để bảo vệ các đội bóng và trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ.”

Nguyễn Long | 14:23 14/04/2017