Lộ lý do Schneiderlin chọn khoác áo số 2 tại Everton - Bóng Đá

Schneiderlin vừa chính thức đầu quân Everton. Ảnh: Goal.

Tiền vệ người Pháp đã chính thức chia tay Manchester United sau một năm rưỡi gắn bó để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn tại Everton. Số tiền The Toffees bỏ ra trong thương vụ này vào khoảng 24 triệu bảng. Bản thân Schneiderlin đã bất ngờ lựa chọn khoác áo số 2 tại CLB mới, số áo quen thuộc cho các hậu vệ.

Chia sẻ trên trang chủ CLB, tiền vệ người Pháp này cho biết: "Số 8 mới là con số ưa thích của tôi, nhưng hiện tại nó đã có chủ. Ross Barkley, một trong những cầu thủ tài năng nhất Everton đã khoác nó. Tôi tôn trọng cậu ấy.

Tôi muốn cho người in ấn được thoải mái khi in tên của tôi phía sau áo. Họ không hề muốn in những con số lớn đâu. Rất nhiều số đã có chủ tại Everton và số 2 vẫn chưa ai đụng đến. Tôi không thể chọn số 13 vì nó khá là mê tín. Những số như 36,37, 38 là quá lớn. Tôi sẽ chọn số 2 và nó phù hợp với tôi."

Chia sẻ về màn trình diễn yếu kém của Barkley mùa giải này, Schneiderlin cho biết: "Tôi sẽ giúp cậu ấy. Tôi cũng muốn giúp những người đồng đội khác. Tôi là một cầu thủ có xu hướng phòng ngự. Nhiệm vụ của tôi là thu hồi bóng và tạo điều kiện cho các tiền đạo ghi bàn.

Tôi tin Barkley phù hợp với vai trò số 10, do đó cậu ấy sẽ chơi trước mặt tôi. Hy vọng cậu ấy sẽ lấy lại phong độ như trước, đó là một cầu thủ giỏi."

Chiêm ngưỡng tài năng của Schneiderlin:

