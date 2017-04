Lính bắn tỉa, máy bay trực thăng bảo vệ MU trước trận gặp Anderlecht

Sau cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhằm vào CLB Dortmund trước trận đấu với Monaco tại tứ kết Champions League hôm 12/4, bộ phận an ninh đã đưa ra cảnh báo những trận đấu bóng đá châu Âu sẽ là mục tiêu tiếp theo của các cuộc tấn công. Do vậy trận đấu giữa Anderlecht với Man Utd diễn ra rạng sáng mai được đặt tình trạng cảnh báo an ninh cực cao.

Man Utd được cảnh sát vũ trang bảo vệ ở trận đấu với Anderlecht. Ảnh: Getty Images.

Theo The Sun, CLB Manchester United đã đáp chuyến bay đến thủ đô Brussels của Bỉ vào tối qua (12/4) và được cảnh sát vũ trang bảo vệ ở mức cao nhất trong lịch sử. Mỗi khi di chuyển tới các địa điểm, xe buýt của “Quỷ đỏ” luôn được lực lượng an ninh che khuất , cùng với đó là sự hỗ trợ của những tay súng bắn tỉa và máy bay trực thăng.

Lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt trận đấu giữa Anderlecht và Man Utd diễn ra vào rạng sáng mai (2h05 ngày 14/4).

Phía CLB Anderlecht cũng đưa ra các cảnh báo với cổ động viên của hai đội và nghiêm cấm người hâm mộ mang theo các loại túi vào trong sân. Các lực lượng an ninh được tăng cường đáng kể nhằm đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mourinho cho biết: “Chúng tôi luôn tin tưởng vào lực lượng an ninh, những người đang làm việc vì sự an toàn của chúng tôi. Công việc của chúng tôi lúc này là tập trung vào trận đấu, chơi hết mình và giành lấy thắng lợi. Trận đấu sẽ diễn ra suôn sẻ.”

Trực thăng giám sát an ninh ở khu vực khách sạn Manchester United lưu trú tại Bỉ.

Man Utd đã từng nhận thất bại 1-2 khi đến làm khách trên sân của Anderlecht tại vòng bảng Champions League mùa giải 2000/01. Nhưng trước đó “Quỷ đỏ” thành Manchester đã đánh bại đại diện của Bỉ với tỷ 5-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận.

Phong độ của Anderlecht và Man Utd.

Nguyễn Long | 14:04 13/04/2017