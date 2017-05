Lễ diễu hành của Chelsea CHÍNH THỨC bị hủy

Như đã biết vào đêm 25/05 vừa qua, tại thành phố Manchester đã xảy ra một vụ nổ bom trong buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng Ariana Grande. Sự việc này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 64 người khác bị thương.

An ninh tại Anh lúc này cũng đã được nâng lên mức báo động cao nhất, và nhiều hoạt động cũng vì thế đã phải hủy bỏ, điển hình như lễ diễu hành ăn mừng danh hiệu vô địch của Chelsea. Cụ thể phát ngôn viên của đội bóng thành London đã cho biết:

“Chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành với những nạn nhân của vụ khủng bố tại Manchester hôm thứ Hai vừa qua. Trong bối cảnh này, CLB cảm thấy không phù hợp để thực hiện cuộc diễu hành cho chức vô địch Premier League vào ngày Chủ nhật.

"Sau khi trao đổi ý kiến của các cơ quan an ninh và cảnh sát, chúng tôi hiểu rằng lực lượng an ninh không nên bị phân tán để bảo vệ thêm một sự kiện nữa tại London.”



“Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ vì quyết định này. Tuy nhiên, sự an toàn của tất cả người dân cùng các CĐV là điều nên được đặt lên hàng đầu bây giờ. Ngoài ra, CLB sẽ sẽ tài trợ cho một quỹ hỗ trợ các nạn nhân của cuộc tấn công thảm khốc này.”

Video mùa giải đại thành công của Chelsea

Xú - Thể thao Việt Nam | 21:35 24/05/2017