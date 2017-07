Klopp và 138 triệu euro: Cân đo đong đếm - Bóng Đá

Mohamed Salah – 42 triệu euro

Salah thể hiện sự thích nghi nhanh chóng.

Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool đang thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng với hai bàn thắng trong chuyến du đấu hè và đem đến nhiều tín hiệu lạc quan cho hàng công The Kop ở chặng đường sắp tới. HLV Klopp chắc hẳn rất hài lòng với quyết định bao chi đem về ngôi sao người Ai Cập như sự bổ sung chất lượng và duy nhất nơi tuyến đầu.

Sadio Mane – 41,2 triệu euro

Mane đã tập luyện bình thường trở lại.

Chấn thương đầu gối khiến Mane lỡ chặng đường tiền mùa giải 2017-18 cùng Liverpool nhưng sự ăn ý của tiền vệ người Senegal với toàn đội, đặc biệt là Coutinho và Firmino chắc chắn không phải bàn cãi. 13 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo, đồng thời trở thành “mũi khoan” lợi hại bên cánh phải trong sơ đồ của Jurgen Klopp khẳng định giá trị và khả năng thích nghi của Mane.

Georginio Wijnaldum – 27,5 triệu euro

Wijnaldum thầm lặng nhưng không thể thay thế.

Thầm lặng nhưng không thể thay thế, những đóng góp của Wijnaldum từ khi cập bến sân Anfield là không thể phủ nhận. Anh thường xuyên tỏa sáng ở những trận cầu mang ý nghĩa then chốt trên sân nhà và ghi các bàn thắng quan trọng. Pha lập công mở tỷ số trước Middlesbrough trong trận đấu cuối cùng mùa giải vừa qua giúp The Kop cán đích an toàn ở vị trí thứ 4 là minh chứng cho điều đó.

Andrew Robertson – 9 triệu euro

Robertson được kỳ vọng sẽ là giải pháp nơi hàng lang trái cho The Kop.

Với việc Alberto Moreno tiếp tục gây thất vọng, HLV Klopp buộc phải có sự bổ sung nơi hàng phòng ngự nhằm hỗ trợ cho James Milner. Hậu vệ trái Hull City - Andrew Robertson là người được chọn. Điểm mạnh của Robertson nằm ở nền tảng thể lực sung mãn cùng những kĩ năng phòng ngự khá ấn tượng với một cầu thủ chạy cánh.

Marko Grujic – 7 triệu euro

Grujic cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Gia nhập Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2016 nhưng Grujic chưa đáp ứng được những yêu cầu của Jurgen Klopp cho một suất đá chính nơi tuyến giữa. Tiền vệ người Serbia mới được ra sân thi đấu có 7 trận và 6 trong số đó đến từ băng ghế dự bị. Dù vậy, ở tuổi 21, Grujic vẫn còn nhiều cơ hội để cải thiện những kĩ năng của mình mà bàn thắng mới đây trong trận giao hữu gặp Tranmere Rovers đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Loris Karius – 6,2 triệu euro

Karius phải khắc phục nhược điểm tâm lý.

Được chờ đợi sẽ trở thành “người gác đền” số một ở sân Anfield và thay thế hoàn toàn Simon Mignolet, tuy nhiên chuỗi những sai lầm cùng phong độ tệ hại khiến Karius đánh mất vị trí chính thức trong khung gỗ The Kop từ tận tháng 1-2017. Dù HLV Klopp cố gắng dành những lời lẽ khích lệ nhưng xem ra Karius vẫn phải khắc phục điểm yếu tâm lý của bản thân để có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Ragnar Klavan – 5 triệu euro

Klavan là sự lựa chọn xoay vòng chất lượng của Jurgen Klopp.

Người Estonia có màn thể hiện chấp nhận được khi trở thành lựa chọn thứ 3 hỗ trợ cho cặp trung vệ Joel Matip và Dejan Lovren mùa giải vừa qua. Với mức giá 5 triệu euro, Klopp đã có sự bổ sung khá chất lượng nơi hàng phòng ngự The Kop.

Joel Matip – Miễn phí

Matip là bản hợp đồng thành công nhất của Klopp xét cả về tài năng và mức phí.

Xét tổng quan, Matip có thể xem là chữ kí thành công nhất của HLV Jurgen Klopp từ khi nắm quyền dẫn dắt Liverpool. Không chỉ cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2016, trung vệ người Cameroon còn đóng góp rất nhiều vào sự chắc chắn nơi tuyến dưới đội chủ sân Anfield. Với chiều cao lên đến 1m95 cùng cân nặng 90kg, cầu thủ 25 tuổi được chờ đợi sẽ tiếp tục là chốt chặn vững chắc trong mùa giải mới.

Alexander Manninger – Miễn phí

Manninger đã giải nghệ ở tuổi 40.

Không có nhiều điều để nói về cựu thủ môn của FC Augsburg sau khi anh đến Liverpool như sự lựa chọn dự phòng vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái. Manninger đã tuyên bố giải nghệ vào ngày 25-5 vừa qua ở tuổi 40.

Dominic Solanke – Miễn phí

Solanke sẽ phải tận dụng mọi cơ hội được ra sân.

Gây ấn tượng mạnh tại U20 World Cup khi dẫn dắt tuyển Anh đến chức vô địch và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Solanke nhanh chóng đưa ra quyết định rời Chelsea để gia nhập Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Bàn thắng mới đây vào lưới Crystal Palace tại giải giao hữu Tứ Hùng thể hiện khát khao khẳng định bản thân của tiền đạo 19 tuổi. Dù vậy, Solanke sẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể cạnh tranh một vị trí chính thức trên hàng công của Jurgen Klopp, nơi đã có những Firmino và Origi.

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 16:40 26/07/2017