Klopp trực tiếp gọi điện 'dụ' sao 17 tuổi tới Liverpool - Bóng Đá

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi TTCN chính thức mở cửa trở lại, Jurgen Klopp vẫn chưa bổ sung cho Liverpool thêm bất cứ một tân binh nào. Tuy nhiên theo những thông tin từ Mirror, chiến lược gia người Đức cũng đã bắt đầu tìm được một vài nhân tố ưng ý trong những ngày qua.

Cụ thể theo thông tin từ nguồn tin này, sau khi chứng kiến một trận đấu của đội trẻ Nottingham Forest, Klopp đã trực tiếp gọi điện cho ngôi sao chỉ mới 17 tuổi của đội bóng này là Ben Brereton. Nếu Brereton đồng ý ra đi, Liverpool sẵn sàng trả ngay cho Nottingham Forest 1 triệu bảng như mức phí chuyển nhượng.

Có một điều đáng ngạc nhiên là Ben Brereton chưa đá một trận chính thức nào trong màu áo của Nottingham Forest, nhưng cầu thủ trẻ này lại đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ các đội bóng lớn ở Anh nhờ màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo U-23. Cụ thể trong 20 lần ra sân mùa này, Breneton đã có được tổng cộng 15 bàn.

Học viện của Nottingham Forest thời gian gần đây cũng 'rất nổi' khi cung cấp không ít tài năng sáng giá cho các đội bóng châu Âu. Gần đây nhất, họ vừa bán Oliver Burke, người được ví như một Gareth Bale mới, cho RB Leipzig với giá lên tới 13 triệu bảng.

Video cú đúp của Ben Brereton (Forest Under vs Crewe Under)

Xú - Thể thao Việt Nam | 16:50 08/01/2017