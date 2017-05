Klopp nói về chức VÔ ĐỊCH: Đen thôi, đỏ quên đi - Bóng Đá

Jürgen Klopp, trong bài phỏng vấn mới nhất với báo chí, tuyên bố Liverpool không quá kém xa Chelsea trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, dù khoảng cách giữa hai đội lúc này đang là 14 điểm trên bảng xếp hạng.

Klopp: Đen thôi, đỏ quên đi

"Tất cả chúng ta đều biết khoảng cách giữa hai đội (Liverpool và Chelsea) là rất lớn, nhưng thật sự không phải như thế," Klopp nói. "Chelsea xứng đáng vô địch, nhưng họ có may mắn khi tránh được chấn thương. Diego Costa? Cậu ta có vắng trận nào do chấn thương? Eden Hazard? Pedro, Willian rồi hàng phòng ngự hiếm khi vắng mặt dài hạn. Họ có may mắn."

Liverpool luôn gặp chấn thương của các trụ cột mùa này. Từ Philippe Coutinho cho đến Jordan Henderson, và bây giờ là Sadio Mané. Cầu thủ người Senegal đã vắng mặt rất nhiều trận tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1, vì CAN cúp và bây giờ là chấn thương.

"Chelsea sẽ chơi thế nào nếu vắng Eden Hazard? Mọi chuyện sẽ rất khác. Tương tự với chúng tôi là trường hợp Sadio Mane. Đó là mẫu cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy có tác động lớn lên lối chơi đội bóng," Klopp khẳng định.

Trong bài phỏng vấn mới đây với báo chí, HLV Antonio Conte cũng cho rằng việc ít bị ảnh hưởng bởi chấn thương đã giúp Chelsea băng băng về đích trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Video về tầm quan trọng của Sadio Mane với Liverpool mùa này:

NT - Thể Thao Việt Nam | 09:07 12/05/2017