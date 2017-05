Những trận derby Nam Mỹ, giữa San Lorenzo vs Huracan, San Lorenzo vs Huracan, Atletico Mineiro vs Cruzeiro, Flamengo vs Fluminense, Boca Juniors vs River Plate hay Corinthians vs Sao Paulo,... đã nóng lại càng nóng hơn bởi sự cổ vũ của lượng CĐV đông đảo trên khán đài.

San Lorenzo vs Huracan (Argentina)

Gremio vs Internacional (Brazil)

Colo Colo vs Universidad de Chile (Chile)

Atletico Mineiro vs Cruzeiro (Brazil)

Alianza vs Universitario (Peru)

Millonarios vs Santa Fe (Colombia)

Corinthians vs Sao Paulo (Brazil)

Penarol vs Nacional (Uruguay)

Boca Juniors vs River Plate (Argentina)

Flamengo vs Fluminense (Brazil)

Rosario Central vs Newell's Old Boys (Argentina)

Cerro Porteno vs Olimpia (Paraguay)

Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 10:00 13/05/2017