PVF quá mạnh ở bảng C.

Theo đó, tại bảng A, chứng kiến cuộc so kè quyết liệt giữa 3 lò đào tạo có tiếng ở miền Bắc hiện nay là Hà Nội, Viettel và SLNA. Ba đội bóng này đã tạo ra cuộc đua “tam mã” tại bảng A khi điều kết thúc lượt đi với cùng 12 điểm khi cùng có 4 chiến thắng và 1 trận thua. Nhưng đội bóng Thủ đô đang tạm xếp thứ nhất do hơn hiệu số so với hai đội còn lại. U19 Than Quảng Ninh tạm thời “đội sổ” khi chưa có được điểm số nào sau 5 trận đã đấu.

Ở bảng B, U19 Sanna Khánh Hòa BVN đang bị U19 Huế bám đuổi quyết liệt khi chỉ để thua đội chủ nhà đúng 1 điểm. Ở bảng này chứng kiến sự bất ngờ khi U19 SHB Đà Nẵng chỉ mới có được 4 điểm, sau khi đã để thua đến 3 trận, thắng 1 và hòa 1. Trận thắng đậm với tỷ số 7-1 trước Bình Thuận trong trận đấu chiều nay, đã giúp đội bóng trẻ của HLV Võ Phước tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng để trước khi bước vào giai đoạn lượt về đầy căng thẳng.

Tại bảng C, PVF vẫn đang chứng tỏ sự “độc tôn” của mình ở bảng đấu, khi đội bóng này đã giành đến 5 chiến thắng và chưa để thua một trận nào. Không những thế, U19 PVF đã nã đến 25 bàn thắng vào lưới các đội cùng bảng và mới chỉ để lọt lưới 4 bàn, hiệu số dương 21. Có lẽ chiếc vé đầu tiên ở bảng C đã nằm chắc trong tay đội bóng này. Vé tham dự VCK còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội xếp sau là Long An và TP HCM.

Lượt về vòng loại giải bóng đá vô địch U19 QG 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 26/2/2017 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi những chiếc vé còn lại ở các bảng vẫn chưa được xác định. U19 SHB Đà Nẵng sau những khởi đầu không tốt ở lượt đi đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ ở hai trận áp chót, đội bóng này hy vọng sẽ có một sự trở lại đầy mạnh mẽ ở giai đoạn lượt về để giành quyền tham dự VCK ở Quy Nhơn vào tháng 3 đến.

Kết quả thi đấu ngày 16/01.

Viết Định - Thể thao việt Nam | 21:45 16/01/2017