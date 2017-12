Kate Wright - bạn gái xinh của huyền thoại M.U

Kate và Rio Ferdinand quen nhau trong một kỳ nghỉ ở Dubai hồi đầu năm. Kate Wright vốn là người mẫu, diễn viên kiêm MC truyền hình thực tế khá có tiếng tại nước Anh.

Ferdinand đã có thời gian sống cô đơn khi cô vợ cũ Rebecca qua đời vào năm 2015 vì bị ung thư vú. Còn với Kate, cô cũng đã chia tay bạn trai lâu năm Dan Edgar vào năm ngoái và từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Trước đó người đẹp 26 tuổi từng có mối tình 6 năm với nam diễn viên Dan Edgar, bạn đóng chung trong series phim truyền hình "The Only Way Is Essex". Còn Ferdinand sau khi giải nghệ đã chuyển sang hành nghề bình luận viên và thi đấu boxing chuyên nghiệp.

Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 16:53 11/12/2017