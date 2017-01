Hội CĐV của Than Quảng Ninh bị BTC sân Lạch Tray chơi xấu?

Tại vòng 3 V.League 2017 giữa tuần vừa qua, trận derby Đông Bắc giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh nhận được nhiều sự chú ý bởi cả hai đội đều được đánh giá là những ứng viên vô địch của giải đấu. Để cổ vũ cho đội nhà trong chuyến làm khách “chảo lửa” Lạch Tray, Hội CĐV của Than Quảng Ninh đã mang theo tới sân của Hải Phòng dàn pháo hoa điện quen thuộc như luôn thấy trên sân Cẩm Phả.

Theo tìm hiểu, việc sử dụng pháo hoa điện là hình thức cổ động hợp lệ, không vi phạm quy định của VPF và mang tới nét đẹp cho những trận đấu trên sân.

BTC sân Lạch Tray cấm Hội CĐV của Than Quảng Ninh sử dụng pháo hoa điện.

Nhưng đã có những tranh cãi xảy ra sau khi CĐV Than Quảng Ninh lắp đặt giàn pháo, bộ phận an ninh trên sân Lạch Tray - dưới sự chỉ đạo của BTC sân, đã lập tức can thiệp. Họ yêu cầu CĐV Than Quảng Ninh hạ giàn pháo và không được sử dụng nó trong suốt trận đấu.

Điều đáng nói ở đây là lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên sân không có ý kiến gì về vấn đề này và khẳng định không có vấn đề gì đáng lo ngại thì lực lượng an ninh của BTC sân lại quá sốt sắng yêu cầu tháo gỡ.

Bức xúc vì hành vi ngăn cấm pháo hoa điện của BTC sân Lạch Tray, một số CĐV Than Quảng Ninh đã có phản ứng. Đã có một vài xô xát nhỏ xảy ra giữa đôi bên. Đáng nói là cho đến trước khi bị phạt vì để CĐV đốt pháo sáng trên sân, BTC sân Lạch Tray đã không hề có hành động cụ thể nào để ngăn chặn tình trạng này.

Đây là lần thứ 2 trong mùa giải này, sân Lạch Tray xảy ra sự cố. Trước đó ngay tại vòng 1 V.League 2017, BTC sân cũng không cho bộ phận truyền hình trực tiếp của VPF vào cabin bình luận trên khán đài khiến họ phải tổ chức tường thuật từ bên ngoài sân.

Đức Văn | 08:39 20/01/2017