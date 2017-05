U20 Việt Nam đã có trận hòa đầy tiếc nuối trước U20 New Zealand ngay ở trận đầu tiên của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Nói về những gì U20 Việt nam thể hiện ở sân chơi U20 World Cup, HLV Vũ Hồng Việt, người vừa giành cú đúp vô địch cùng U19 Hà Nội FC và U19 Việt Nam vẫn chưa hết nuối tiếc: “Phải dùng từ sướng! Thật sự chứng kiến những gì các em thể hiện ở tận đấu gặp U20 New Zealand tôi thật sự sướng. Tôi sướng cả về lối chơi lẫn cơ hội mà U20 Việt nam tạo ra, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên, nếu Thanh Bình, Đức Chinh và cả Quang Hải chính xác hơn, U20 Việt Nam đã có bàn thắng. Phải nói rằng hôm nay các cầu thủ áo đỏ đã thi đấu cực kỳ ấn tượng bằng tinh thần và sự tự tin nhất định.

HLV Vũ Hồng Việt thật sự ngỡ ngàng với màn thể hiện của U20 Việt Nam trước New Zealand.

Hiệp hai, U20 Việt Nam có phần bị đuối sức, thế nhưng chúng ta vẫn đứng vững trước những áp lực của đối thủ tạo ra. Tình huống Hoàng Đức nếu chính xác hơn chúng ta đã có bàn thắng. Đến giờ bản thân tôi vẫn thấy tiếc nuối về những gì U20 Việt Nam tạo ra trước New Zealand.”

Đánh giá về bảng đấu của U20 Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng U20 Pháp là đội bóng chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Vậy nên, 3 tấm vé còn lại sẽ là Việt Nam, New Zealand và Honduras. So sánh màn thể hiện giữa U20 Việt Nam gặp New Zealand và U20 Honduras thất bại 0-3 trước Pháp, HLV U19 Hà Nội FC cho biết: “Trước trận đấu của Việt Nam tôi cũng có xem hiệp hai của Pháp đối đầu với Honduras. Phải nói rằng Pháp ở đẳng cấp hơn hẳn. Trong khi đó đối thủ U20 Honduras không có nhiều mảng miếng và lối chơi không thật sự rõ ràng.”

Nếu chính xác hơn U20 Việt Nam đã có được 3 điểm trước U20 New Zealand ở trận ra quân.

Với lượt trận đầu tiên của bảng E tại VCK U20 World Cup đã diễn ra, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng U20 Việt Nam đủ sức đánh bại Honderas: “Tinh thần và niềm tin của U20 Việt Nam ở trận đấu với New Zealand là rất tốt. Nếu chúng ta thi đấu như hiện tại, tôi tin tưởng rằng U20 Việt Nam sẽ đánh bại Honduras ở trận đấu cuối cùng. Điều quan trọng là ở trận đấu với Pháp U20 Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào để không mất người do chấn thương mà tinh thần thi đấu U20 Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn để đối đầu với Honduras, đối thủ cuối cùng của chúng ta.”

