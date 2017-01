HLV Phan Thanh Hùng: "TP.HCM không phải là đội bóng dễ bắt nạt"

CLB Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động phòng ngự của đội khách. Những pha lên bóng của họ bị đánh chặn ngay từ khu vực giữa sân. Dù kiểm soát bóng lên tới 67%, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không thể tạo ra sóng gió cho khung thành thủ môn Elese.

Than QN ghi 2 bàn ở những phút cuối mới đánh bại được TP.HCM.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, CLB Quảng Ninh bất ngờ ghi liền 2 bàn nhờ công của Nguyên Sa và Văn Hiếu. Chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM giúp thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tự tin trước chuyến làm khách đến sân của CLB Hải Phòng ở vòng 3 V.League diễn ra cuối tuần sau.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho hay: “Đây là trận đấu khó khăn của Than Quảng Ninh. TP.HCM chơi rất tốt và tập trung khiến chúng tôi khó đá. Chúng tôi hôm nay chơi kiên nhẫn và chờ cơ hội đến với mình. May mắn là Than Quảng Ninh chớp được cơ hội để giải quyết trận đấu và giành chiến thắng.”

Bên kia chiến tuyến, HLV Alain tỏ ra khá tiếc nuối vì trận thua ở những phút cuối cùng, ông cho hay: “Đây là trận đấu tốt của các học trò. Thế nhưng chúng tôi đã thiếu may mắn trong tình huống dứt điểm cuối cùng. Bóng đá là thế và chúng tôi đành phải chấp nhận. Tuy vậy, tôi vẫn hài lòng về tinh thần chiến đấu, màn thể hiện của các học trò.”

Ghi bàn:

Than Quảng Ninh: Nguyên Sa (89), Văn Hiếu (90)

Đội hình ra sân:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Xuân Hùng, Thanh Hào, Ramon, Thanh Hiền, Quách Tân, Nguyên Sa, Văn Hiếu, Hải Huy, Xuân Tú, Patiyo.

CLB TP.HCM: Quốc Thiện Esele, Phước Vĩnh, Victor, Văn Việt, Anh Tài, Thanh Sang, Minh Trung, Thanh bình, Đình Luật, Văn Hoàn, Dyachenko

Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:00 01/01/1970